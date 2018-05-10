Что мешает русским чаще улыбаться

У каждой нации есть свои особые черты, по которой ее узнают во всем мире. Это утверждение касается не столько внешнего облика, сколько менталитета. В отношении русских сложился стереотип сурового, неулыбчивого народа.

При этом у любого русского человека, что называется, «душа нараспашку». Открытость, готовность помочь, поделиться последним — положительные стороны национального характера.

Русских можно противопоставить японцам и китайцам. Эти восточные народы очень «закрытые», сдержанные. Они не проявляют на публике своих истинных чувств и считают искренность чуть ли не дурным тоном.

Зато всегда охотно улыбаются и стремятся быть приветливыми со всеми. Русские со своей сердечностью и широтой души могли бы быть милейшими людьми на планете, но неправильно понятая суровость, как правило, отталкивает многих иностранцев от них.

Суровый климат

Среди причин, повлиявших на формирование русского характера, в числе главных называют климат в России. Почти на всей территории страны достаточно суровые климатические условия. Так что русским, не особо избалованным солнышком, уже по этой причине полагается быть суровыми.

Коммунистическое прошлое

Октябрьская революция 1917 года тоже внесла свой вклад в формирование национального характера. Образованные люди либо уехали, либо были репрессированы — «погоду» в стране стал формировать не самые воспитанные люди.

Плохие манеры — стали мейнстримом и хорошим тоном в стране. Например, стало нормой, когда советская женщина могла прилюдно накричать и отшлепать ребенка, что, скажем, на Западе просто нельзя представить.

Такое типично «народное» воспитание было всем понятно. Хуже всего то, что оно ожесточало сердца, приучало людей не церемониться с самыми близкими, а порой и быть с ними жестокими.

«Бей своих, чтоб чужие боялись!»

В истории России было много моментов, когда приходилось бороться с внешним врагом. Тут сыграли свою роль и войны реальные, и напряженность дипломатическая (особенно в Советский период). Всегда был какой-то Враг, перед которым нельзя было выглядеть слабым, чтобы не потерять свою независимость и жизнь.

Всегда приходилось скрывать свое добросердечие, чтобы враг чувствовал силу русского народа и боялся его. Такие тяжелые уроки, как Великая Отечественная, не проходят бесследно. Русский человек вынужденно стал суровым и сердитым. Сама история научила его этому.