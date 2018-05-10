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Артем Дзюба: «Если захотят докопаться, докопаются»
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Артем Дзюба: «Если захотят докопаться, докопаются» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что летом вернется в "Зенит", но если останется прежний тренерский штаб, то он, скорее всего, надолго не задержится. 29-летний форвард играет за тульский клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2017/2018.
— У меня в любом случае еще два года контракта с «Зенитом», я возвращаюсь, — сказал в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. — Но сейчас у меня какие цели: быть здоровым, быть готовым ко всему, за «Арсенал» все игры сыграть. А дальше, я говорю, цель номер один — попасть в сборную. Уже потом, я понимаю, что мне нужно вернуться в «Зенит», и там будет зависеть от многих факторов, потому что если останется нынешнее руководство, я думаю, шансов вернуться, наверное, мало. Да и смысла, наверное, не будет. Если захотят докопаться, докопаются. Нужно найти своего тренера, того человека, за которым ты хочешь идти, за которым ты пойдешь и которого ты понимаешь и чувствуешь, и когда в коллективе потрясающая атмосфера — это окрыляет. А когда тебя гнобят — тяжело, поэтому лучше куда-то уйти и играть.
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