«Горбатый. Я сказал: Горбатый!» 40 цитат из главного телефильма о милиции

10 мая, ровно 40 лет назад, в Одессе начались съемки фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», который считается самой известной картиной советского кинематографа о трудовых буднях МУРа. Реплики главных героев моментально разлетелись на цитаты, а Жеглов и Шарапов стали народными героями, олицетворением справедливости.

Редакция портала Москва 24 собрала самые яркие и точные фразы из фильма — почти на все случаи жизни.

Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) — Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу!

— Это только ты один умный, а я так — погулять вышел.

— Что за шум, а драки нет?!

— Здесь МУР, а не институт благородных девиц!

— Вор должен сидеть в тюрьме! Я сказал!

— Кому повезет, у того и петух снесет, и такая птица, как ты, у меня тоже нестись будет!

— Теперь Горбатый! Я сказал: Горбатый!

— Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.

— Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа! Смотреть страшно.

— Самое дорогое на свете — глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить.

— Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом им начинать дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень.

— Коты от удовольствия крутят хвостами. Это, правда, не значит, что, если им крутить хвосты, они получат удовольствие.

— А не было у тебя, говорят, сукин сын, — умысла на теракт?

— Что у вас с лицом? — В «Астории» поужинал.

— Мне! Сберкнижку — мне. Она мне сердце согреет, когда в подвал вместе полезем.

— Паскудный вы народ, бабы! Там твой мужик на нарах парится, а ты пять кусков зажала, жизнь его под корень рубишь.

— Папаш, можно я поем малость. После казенных харчей на твое изобилие смотреть больно.

— Ну покедова, бабанька. Покедова…

— …Но поиск ведете в правильном направлении.

Манька-Облигация ( Лариса Удовиченко ) — О-блигация или А-блигация? — О-блигация. Чего? Какая облигация? — «Я, Манька-Облигация…» — Да ты что, с ума сошла?!

— А угостите даму спичкой, гражданин начальник.

— Консерваторию кончить не дают!

— А ты меня не совести и не агитируй…

— Ты токо скажи, я ж тебе всю жизнь верная буду. Ты парень хоть куда.

Горбатый ( Армен Джигарханян ) — Ну что будем делать, господа хорошие?

— Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем.

— Бабу не проведешь, она сердцем видит.

— Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок!

— За твое здоровье пить глупо — оно ведь тебе больше не понадобится, здоровье хорошее…

— А мусорка своего отдашь нам на съедение?

— Дорисковался, гаденыш! Говорил я ему, говорил: кабаки и бабы доведут до цугундера!

— А пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим.

— Володенька, я ведь тебя зубами загрызу! Слышишь, Володенька?

— Черт с вами, банкуйте!

Кирпич ( Станислав Садальский ) — Чтоб я себе с пола срок поднял?

— Товарищи, что ж это делается, фронтовику руки крутят!

— По замазкам вроде бы фраер, но не фраер, это точно. Ему человека подрезать, что тебе высморкаться.

— Я не курю, ты же знаешь, но в камере пригодится.

— Кошелек у гражданки украл! — Украл! — Кофелек… Какой кофелек? На, обысси!