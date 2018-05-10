«Горбатый. Я сказал: Горбатый!» 40 цитат из главного телефильма о милиции 

10 мая, ровно 40 лет назад, в Одессе начались съемки фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», который считается самой известной картиной советского кинематографа о трудовых буднях МУРа. Реплики главных героев моментально разлетелись на цитаты, а Жеглов и Шарапов стали народными героями, олицетворением справедливости.
Редакция портала Москва 24 собрала самые яркие и точные фразы из фильма — почти на все случаи жизни.
Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) — Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу!
— Это только ты один умный, а я так — погулять вышел.
— Что за шум, а драки нет?!
— Здесь МУР, а не институт благородных девиц!
— Вор должен сидеть в тюрьме! Я сказал!
— Кому повезет, у того и петух снесет, и такая птица, как ты, у меня тоже нестись будет!
— Теперь Горбатый! Я сказал: Горбатый!
— Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.
— Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа! Смотреть страшно.
Володя Шарапов (Владимир Конкин) — Ну, граждане дорогие, ну, товарищи мазурики!
— Самое дорогое на свете — глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить.
— Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом им начинать дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень.
— Коты от удовольствия крутят хвостами. Это, правда, не значит, что, если им крутить хвосты, они получат удовольствие.
— А не было у тебя, говорят, сукин сын, — умысла на теракт?
— Что у вас с лицом? — В «Астории» поужинал.
— Мне! Сберкнижку — мне. Она мне сердце согреет, когда в подвал вместе полезем.
— Паскудный вы народ, бабы! Там твой мужик на нарах парится, а ты пять кусков зажала, жизнь его под корень рубишь.
— Папаш, можно я поем малость. После казенных харчей на твое изобилие смотреть больно.
— Ну покедова, бабанька. Покедова…
— …Но поиск ведете в правильном направлении.
Манька-Облигация (Лариса Удовиченко) — О-блигация или А-блигация? — О-блигация. Чего? Какая облигация? — «Я, Манька-Облигация…» — Да ты что, с ума сошла?!
— А угостите даму спичкой, гражданин начальник.
— Консерваторию кончить не дают!
— А ты меня не совести и не агитируй…
— Ты токо скажи, я ж тебе всю жизнь верная буду. Ты парень хоть куда.
Горбатый (Армен Джигарханян) — Ну что будем делать, господа хорошие?
— Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем.
— Бабу не проведешь, она сердцем видит.
— Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок!
— За твое здоровье пить глупо — оно ведь тебе больше не понадобится, здоровье хорошее…
— А мусорка своего отдашь нам на съедение?
— Дорисковался, гаденыш! Говорил я ему, говорил: кабаки и бабы доведут до цугундера!
— А пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим.
— Володенька, я ведь тебя зубами загрызу! Слышишь, Володенька?
— Черт с вами, банкуйте!
Кирпич (Станислав Садальский) — Чтоб я себе с пола срок поднял?
— Товарищи, что ж это делается, фронтовику руки крутят!
— По замазкам вроде бы фраер, но не фраер, это точно. Ему человека подрезать, что тебе высморкаться.
— Я не курю, ты же знаешь, но в камере пригодится.
— Кошелек у гражданки украл! — Украл! — Кофелек… Какой кофелек? На, обысси!