Ультрамарафон: кому это нужно и что это дает

В Казахстане завершился IV супермарафон Tengri Ultra. Местом его проведения стало урочище Тамгалы-Тас на реке Или. Участвовали в нем 1200 бегунов со всего мира. Спортсмены соревновались на трех дистанциях: 15, 35 и 70 километров.

Максимальный перепад высот на главной дистанции ультратрейла — 1500 м. При этом на отдельных участках трассы были крутые подъемы, на которые приходилось карабкаться. На дистанцию 70 км зарегистрировались 90 спортсменов, преодолели ее только 70. Среди финишировавших на 70-километровой дистанции десять женщин, победителем ультра-трейла стал россиянин Яков Козлов . Дистанцию он пробежал за 6 часов 25 минут, установив рекорд трассы. Был среди участников Tengri Ultra был и журналист телеканала «Мир» Алексей Раевский . Он поделился впечатлениями от соревнований и рассказал, как бегут такие марафоны и зачем это нужно участникам.

Не будем никого вводить в заблуждение — 100 лет друг друга знаем, поэтому будем на ты. Как ты вообще отважился на такую дистанцию, ведь это 70 км?

Алексей Раевский: Причин как бы две: у меня есть друзья ультрамарафонцы, бегают давно, основательно. И вот один из них в прошлом году бегал Tengri Ultra. А это человек, который принимает участие в соревнованиях по суточному бегу. Бегает по сто километров. Он приехал из Казахстана и говорит: «Все, я больше в этот ад не поеду». И мне так любопытно сразу стало: что же такое, почему 70 км напугали бывалого ультрамарафонца? Но есть и другая причина. Зрители телеканала «Мир» знают о проекте «Бегом по Содружеству». В прошлом году в этом проекте были мои бега: четыре марафона, три полумарафона. А в этом году формат проекта немного изменился, и я решил выбирать какие-то необычные гонки. Вот уже был винный забег по Молдове по винным подвалам, а теперь ультрамарафон в Казахстане.

Своим результатом доволен?

Алексей Раевский: К результату у меня отношение двойственное. Я, когда ехал в Казахстан, ставил одну цель — добежать в установленное организаторами время, то есть уложиться в 12 часов. Я пробежал гораздо быстрее, по результатам в своей возрастной группе был 11-м, в абсолюте я тоже оказался где-то в середине. Вроде бы неплохо. Но я точно знаю, что можно было бы быстрее пробежать. Если бы я нормально выспался перед стартом, если бы не было проблем с коленом, если бы я правильно оделся, и многие другие если, если, если.

Это был первый трейл в твоей жизни. Ты никогда такого не бегал. И сразу, мягко говоря, непростой. Как-то специально готовился?

Алексей Раевский: Насчет подготовки: в принципе, я регулярно тренируюсь, но поскольку я знал, что поеду на большую дистанцию — первую большую в своей жизни, то я последние два месяца перед ультрамарафоном каждую неделю старался пробегать большую дистанцию — от 35 км до 45 км. У меня было правило: воскресенье, значит, я бегу такую длинную дистанцию. Каждое воскресенье по марафону. И в принципе это помогло: уже настраиваешься на такой длительный бег. Организм привыкает к тому, что может быть тяжело. Мне кажется, это помогло.

Но ты же бегаешь по асфальту, по ровным дорожкам, по стадиону, по кругу, а это же горы, там же травмы.

Алексей Раевский: Я бегаю еще и по парку Измайловскому, там дорожки, хотя гор нет.

Какие хитрости используют марафонцы и ультрамарафонцы?

Алексей Раевский: У марафонцев и ультрамарафонцев самые разные хитрости. Например, никогда профессиональные марафонцы, и даже любители, никогда не наденут обувь размер в размер, потому что если так обувь наденешь, то неизбежно будут мозоли. А кровавые мозоли — это страшная вещь, они любого могут привести к тому, что без ног останется. Также, если бежишь на длительное расстояние, то у тебя должны быть с собой соляные таблетки. Ведь когда потеешь, из организма вымываются минералы, микроэлементы. Судороги неизбежны, если не пополнять то, что называется водно-солевой баланс организма. Естественно, все таблетки с собой — это специальные таблетки, которые продаются в беговых магазинах, они стоят дорого, но когда выбираешь между тем, что дорого или все-таки добежать, выбор понятен.

Правда, что многие марафонцы и ультрамарафонцы заклеивают пластырем соски перед стартом?

Алексей Раевский: Совершенная правда. Потому что когда начинает мокнуть одежда, мокнуть майка, какая бы она качественная ни была, она начинает тереть по телу, и соски могут стереться в кровь, а это очень больно. На самом деле, не на все дистанции соски заклеивают. Если ты бежишь марафон, но не планируешь поливать себя водой с головы до ног, то можно добежать и будет все хорошо при хорошей влагоотводящей майке. Но здесь, когда бежать 70 км, то непонятно, какой ты будешь. Так что береженого бог бережет, лучше залепить и быть спокойным.

Правда, что нередко на подобных трейлах бегуны теряют на ногах ногти?

Алексей Раевский: Теряют, особенно когда спускаются с гор. Можно травмировать пальцы, и ногти просто сползают от ударов. Можно об камень удариться, еще что-то постоянно происходит. То есть самые распространенные травмы — это от ударов об землю и те самые натирания. Поэтому не только соски заклеивают, но и пах, например, вазелином натирают, чем-то присыпают. Потому что если начнет тереть, а ты терпишь, то через 5-10 километров ты терпеть точно не сможешь и сойдешь с дистанции.

Зарегистрировались на Tengri Ultra 90 спортсменов, до финиша дошли 70, что с остальными. И вообще, как разложить силы на такой длинной дистанции?

Алексей Раевский: Насчет участников — насколько мне известно, десять человек просто не вышли на старт. То ли испугались, то ли передумали — непонятно. Еще десять человек были сняты организаторами после первых 36 км. Дистанция проходила в две петли, и после 36-ти мы возвращались в базовый лагерь. Их сняли, потому что они не уложились в контрольное время половины пути. То есть было ясно, что вторую половину они в контрольное время не добегут, так что бессмысленно. Во-первых, вторая половина пути была более сложной. Более крутые подъемы, да и сам будешь тратить на них больше времени. А если ты не смог преодолеть даже первую, то на вторую шансов у тебя нет. На самом деле, организаторам приходится каждый год собирать недобежавших с дистанции. Насколько я знаю — на одном из пунктов питания волонтеры, которые нам помогали, переговаривались по рации — один участник сорвался с какой-то горы, и его доставали спасатели, эвакуировали с трассы.

ы сказал, что результат мог бы быть лучше. Значит ли это, что в следующем году на Tengri Ultra будет участник от нашего телеканала?

Алексей Раевский: Если честно, очень бы хотелось, потому что осталась какая-то недосказанность, вроде знаешь, что мог бы лучше. Но у организаторов Tengri Ultra есть еще один более экстремальный марафон. Он проходит в августе, называется «Ирбис». Он короче, всего 50 км, но на него отводится 18 часов, потому что дистанция пролегает через горные перевалы, то есть там летом даже лежит снег и поднимаешься на высоту в 3 тыс. метров, потом спускаешься вниз. Этакий скай-раннинг, как говорят. Там нет сотовой связи и пунктов питания мало. То есть волонтеров туда забрасывают за два дня до старта, чтобы можно было бегущего человека накормить по дороге.

То есть ты побежишь?

Алексей Раевский: Побегу, что-то точно побегу. Я влюбился в трейл и вот после него ты понимаешь, что бегать обычные шоссейные марафоны как-то слишком пресно.

Ты уже упомянул свой проект «Бегом по содружеству». Здесь ты снова бежал вместе с маленькой камерой. Когда будет готов фильм?

Алексей Раевский: Думаю, на этой неделе я его точно смонтирую. Советую посмотреть, там будет много всего интересного, особенно тем, кто интересуется бегом.

Очень многие телезрители сейчас слушают наш разговор и недоумевают. Зачем человеку нужно бегать такие дистанции? Это испытание себя, разновидность безумия или приступы мазохизма — заставлять себя бежать по горам 70 км?

Алексей Раевский: Это точно не мазохизм, точно не безумие. Вообще вопрос задают часто, но у каждого, наверное, есть какой-то свой ответ. Для себя я определился давно. Каждый раз, когда выходишь на сложную дистанцию, ты пытаешься нащупать какой-то свой собственный предел, и каждый раз ты его отодвигаешь все дальше и дальше. И это становится той ступенькой, на которую ты можешь опереться, ставя перед собой любые цели. То есть я точно знаю: пока у меня есть силы тренироваться, пока у меня есть силы выходить на новые сложные старты — я могу ставить перед собой любые другие цели, и я их буду достигать и добиваться. В общем, это та ступенька, на которую я могу опереться для достижения каких-то других своих целей в жизни.

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