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5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям
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5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Даже если вы признанный социофоб и вообще не склонны быть зависимым от общественного мнения, обязательно изучите советы ниже — все-таки небольшой коммуникационный ликбез еще никому не мешал.
Итак, никогда не позволяйте:
Втягивать себя в бессмысленные споры. На то они и бессмысленные. Есть люди, которые буквально питаются скандалами и выяснениями отношений. Не стоит доставлять им такое удовольствие: когда чувствуете, что ситуация становится абсурдной, просто закончите разговор. Вроде бы банальная мысль, но иногда, согласитесь, проще сказать, чем сделать.
Заставлять вас вспоминать о неприятных моментах прошлого. Разговоры из серии «а помнишь, какой ты неудачницей была в школе» как минимум бестактны и, в общем-то, весьма красноречиво характеризуют вашего собеседника (и его отношение к вам).
Смеяться над вашими хобби. Просто потому, что только вам решать, что на самом деле доставляет вам удовольствие. Защищайтесь!
Провоцировать вас на риск. Все как в детстве: главный хулиган заставляет вас подложить кнопку учителю. Не ведитесь на это.
Принижать ваши достоинства. Тут, кстати, скорее всего нужно себя похвалить: ваши достижения явно вызывают у кого-то плохо скрываемую зависть. Реагировать на подобные выпады не стоит, но выводы для себя нужно сделать обязательно — настоящий друг так не поступает. И да, не тешьте себя надеждами, что собеседник просто вас мотивирует: постоянные унижения еще никому не помогали двигаться дальше.
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