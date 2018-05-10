Орлов: Манчини, дорогой, каждого новичка «Зенита» ты утверждал лично

«Это художественная фраза, беллетристика. Манчини, дорогой, каждого игрока, которого взяли в команду, ты утвердил сам лично. Если он не поставит галочку напротив фамилии, то этого игрока не будет в команде. Значит, ты видел. Изучив историческое наследие Роберто, я сделал вывод, что он недооценил российский футбол, а самое страшное — не поверил в Дзюбу и Шатова.