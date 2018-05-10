Ещё
Орлов: Манчини, дорогой, каждого новичка «Зенита» ты утверждал лично
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орлов: Манчини, дорогой, каждого новичка «Зенита» ты утверждал лично 

Чемпионат.com 2 часа назад
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о словах главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, который заявил, что в его команде никто не умеет забивать.
«Это художественная фраза, беллетристика. Манчини, дорогой, каждого игрока, которого взяли в команду, ты утвердил сам лично. Если он не поставит галочку напротив фамилии, то этого игрока не будет в команде. Значит, ты видел. Изучив историческое наследие Роберто, я сделал вывод, что он недооценил российский футбол, а самое страшное — не поверил в Дзюбу и Шатова.
Ну хорошо, не видишь в Дзюбе и Шатове игроков, но кто их заменит? Они футболисты сборной России, и оба выиграли дуэль с тренером. От этого проиграл «Зенит». Такого никогда не было, даже в российском футболе. Дзюба и Шатов востребованы, а те, кого Манчини ставит в основной состав «Зенита», хуже них», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.
Чемпионат.com: последние новости
Интересные факты о беге. Необычные факты о беге и беговых трендах Бэйл: «Реал» сотворил историю и будет наслаждаться этим моментом Дудек: возможно, однажды встретимся с Бартезом на трассе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Марсоход запечатлел над планетой летящую «птицу»95
Безжалостная женщина-палач: жена комдива Щорса223
Раскрыта тайна исчезновения ацтеков10
Тест: что вы знаете о Великой Отечественной войне389
Юрий Богатырев: что произошло с актером38
Видео
03:25
У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине
Безумный мир
05:48
Невероятные предметы, найденные после цунами
Вещи
07:49
Ученые: наши предки встречались с пришельцами
Безумный мир
14:54
На Марсе нашли голову статуи женщины-воина
Безумный мир
04:29
Безбашенные рекорды Книги Гиннесса
Безумный мир
03:32
Черный полковник: с него писали Жеглова и Шарапова
Истории
10:15
Раскрыта тайна исчезновения ацтеков
Истории
04:35
Показали тайный бункер Гитлера в Смоленске
Места
01:28
Странный восход Луны удивил американцев
Места
02:43
Львица ограбила киношников и сняла видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение