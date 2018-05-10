Что делать, если я боюсь отношений

Здравствуйте! Сразу по существу: мне 24, и я боюсь отношений. Дважды я переживала больные расставания. Одно — это первые мои отношения, в которых меня кинули (именно кинули, а не обманули), объяснив расставание переездом в другой город. А на самом деле он просто нашел другую, с которой уже третий год.

Второе — это попытка доказать себе, что я сильная и независимая, крутая как Саманта Джонс из «Секса в большом городе», способная на отношения без чувств. В тех первых отношениях мне говорили, что я в постели как амеба, что он меня не хочет, что, простите, у него не встает на меня. После расставания с ним я хотела доказать, что это не так. Просто секс без обязательств с моей стороны не вышел. Привязалась к человеку эмоционально и физически, но меня быстро сменила та, с которой он уже полтора года. Еще во время последних отношений у меня началась депрессия: ничего не хотелось, потерянный смысл жизни, отсутствие веры в себя. Наверное, одно из самых ужасных ощущений — это их отсутствие. Единственным человеком, который поддерживал меня, был тот, последний парень. Но он просто пользовался мной взамен на мои просьбы хоть какой-нибудь поддержки. Сначала секс, потом выслушивание меня, советы да просто объятия. Были моменты моих слез во время секса — не от физической боли, а от душевной пустоты, от понимания, что я только тело для человека и не больше. Я сама виновата в этом всем, но тогда мне казалось, что больше не к кому обратиться. Понимаете? Я считала, что я недостойна чего-то большего.

Прошло полтора года. Я больше не пью антидепрессанты, я больше не бью себя по лицу от внутренней обиды за все произошедшее. Больше не болит сердце, больше я не хожу опухшая от ежедневных слез. Я считаю, что справилась, отдав и получив любовь от работы с детьми. Этот обмен происходит все время, он взаимный, и я правда наслаждаюсь этим. Иногда у меня возникает мысль о том, что было бы хорошо построить отношения. Но я сразу же отгоняю эту мысль. Мне очень страшно представить, что это может повториться. Тот последний парень всегда говорил, что, несмотря на секс, мы чужие друг другу люди, и у него своя жизнь, а у меня своя, что между нами ничего нет. А если между нами ничего не было, то и меня во всем этом тоже не было. Очень тяжко быть никем. Очень не хочется этого повторно. Мне кажется, это чертовски несправедливо — что двое моих бывших находятся уже такое длительное время в отношениях, которые нашли сразу после меня. Я же не могу допустить мысли о том, что кто-то может держать меня за руку, что для кого-то я могу быть интересна. Я люблю свою работу, живу ею. У меня есть кот, от которого я просто без ума. Но что-то мне подсказывает, что жить только этим недостаточно. Я бы хотела верить, что отношения — это не только боль и тяжелые последствия. У меня нет какого-то конкретного вопроса, я просто хотела этим поделиться. И спасибо за ваши статьи.

Привет подруга! Ты хорошо сделала, что обратилась в нашу обитель полезных советов и ободряющих подзатыльников. Все, кто пишут нам, — большие молодцы. Другие девушки узнают себя в ваших письмах и понимают, что дерьмо случается. Вопрос не в том, как его избежать, а в том, как выйти из него свежей, пахнущей розовой водой и лавандой, а не вчерашним разочарованием и ненавистью к миру. Жизнь преподнесла тебе пару болезненных уроков, которые не грех повторить — но только на словах. Урок №1: Отношения — это риск. К сожалению, парень не так надежен, как холодильник по гарантии. Как человек, которого кидали, скажу: это мощный удар по самолюбию. Нужно много времени, чтобы поверить в то, что тебя отверг конкретный человек, а не весь мир. Что все мы разные. Что, если ты не подошла одному парню (двум, трем, четырем), это не значит, что пора менять ориентацию или жизненные приоритеты. Как человек, который кидал, скажу: в этом мире никто никому ничего не должен. Если ты вступила в отношения, находись в них столько, сколько хочешь. Чувствуешь, что это не твое, — уходи. Не оглядывайся на слезы и сопли оставленного тобой человека, на мнение друзей и родных о том, какая ты сволочь, на собственные муки совести. Важно только одно — честность. Оставаться в отношениях по принуждению — вранье. Хранить верность нелюбимому человеку — ложь. Расставание не нуждается в оправданиях. Уехал в другой город или к другой девушке — не имеет значения, ведь суть одна — он тебя не любит.

Урок №2: не пытайся делать вид, что ты секс-кукла. Если мужчины в чем-то нас и превзошли, так это в умении трахаться без лишних эмоций. Талант довольно примитивный, но полезный. Вот почему многие из нас, как и я однажды, решают: «Буду просто спать с этим парнем, а для семьи и детей найду кого-нибудь получше». Секс грозит не только нежелательным залетом и венерическими заболеваниями. Есть вещи похуже: ты можешь влюбиться. Обычно это происходит, если спать продолжительное время с одним и тем же мужчиной. Все дело в окситоцине и других приятных гормонах, которые выбрасываются в мозг во время секса. Добавь сюда душевные разговоры, и ты влипла. Хочешь продолжить эксперименты с сексом без обязательств — используй одного мужчину не чаще раза или, максимум, двух. Удовольствие сомнительное, потому что ощущение пустоты и осознание, что ты — «просто тело» — никуда не денется. Первые отношения стали для тебя травмирующим опытом. Насколько я могу понять, они были оскорбительными, судя по словам «в постели как амеба». Критику своих сексуальных навыков стоит воспринимать спокойно. Все мы чему-то учимся, и есть много способов улучшить свои умения в постели, которыми мы всегда охотно делимся.

В следующие отношения, хотя правильно назвать это просто связью, ты вступила в депрессивном состоянии, поэтому вместо того, чтобы найти свое счастье, усугубила ситуацию. Посуди сама: ты искала моральную поддержку, но пыталась делать вид, что тебя устроит просто секс. «Очень тяжко быть никем. Очень не хочется этого повторно» — чтобы этого не произошло, не соглашайся на такие условия изначально! Не делай вид, что тебе подойдут отношения, в которых ты никто. Ты вправе ожидать любви и взаимности и слать к черту того, кто не может этого предложить. В том, что двое бывших счастливы в отношениях, пока ты депрессуешь и разбираешься в себе, нет несправедливости. Отношения — это не пряник. Хороших любящих мужчин и девушек не раздают за примерное поведение и не отбирают за проступки. Хватит считать, сколько лет они радуются жизни без тебя. Пора прощаться с призраками прошлого и идти дальше. Чтобы поверить, что отношения — не только боль и тяжелые последствия, их нужно начинать. Не жди, что ты перестанешь бояться, этого не случится. Жизнь — это вообще постоянный риск. Можно навсегда закрыться, ограничить себя от контактов с людьми, не давать волю эмоциям. Отдаваться работе, обожать кота, коллекционировать вибраторы. Тихо и серенько влачить свое существование. А можно продолжать получать от вселенной по лбу и другим местам. Подыхать, сходить с ума, собирать остатки разума в горстку и идти к психологу. Восстанавливаться, снова любить жизнь, качать задницу в спортзале, менять прическу. Тебе доступен любой из вариантов. Хотя по мне, так уж лучше сгореть, чем раствориться. На этой пафосной ноте я поднимаю бокал за твою удачу. Судя по письму, ты к ней уже готова.