«Бессмертный полк» не по телевизору: как зритель стал участником

«Бессмертный полк» прошел в четвертый раз. По всему миру, не только в России. В ста странах, вот так.

Первые два я смотрел только по телевизору, и мне это очень нравилось. Нет, «нравилось» не то слово, это было просто до слез. В прошлом году мы с женой вышли на улицу, оторвались от ящика и смотрели уже вживую, на Тверской.

А сейчас я понял, что созрел. Что могу, а значит, должен. И что два моих деда, пропавших без вести, тоже должны.

И мы пошли вместе с дедом, совсем еще молодым человеком, ему было тридцать с небольшим.

Больше миллиона прошло по Москве с портретами своих близких, больше миллиона. И не было никакой заорганизованности, могу подтвердить. Люди шли в своем бессмертном полку, потому что так угодно было их душе.

Так я из зрителя превратился в участника. Как телевизионный или киноэффект, когда ты сходишь с экрана и вдруг попадаешь в реальную жизнь.

Да, есть те, кто недоволен. Их мало, но они есть. Они говорят, что это был карнавал, крестный ход, новая религия. Они считают, что не может так много людей по своей воле свободно выйти с портретами на улицу. Чтобы никто их не гнал туда, не предупреждал об ответственности, не пугал увольнением.

А еще они вспоминают, что эту акцию придумали томские люди с телеканала ТВ‑2, а коварное государство отняло у них эту святую идею и присвоило себе. Ну так гордиться надо этим, а не брюзжать, не быть похожим на ту лягушку, которая летела и кричала: «Это я, это я придумала!». Придумали, и спасибо.

Пиара никакого не было, а были обычные, нормальные люди, которые помнят. Люди, а не толпа, понятно? Такой доброты и дружественности, братства, что были здесь, такта и взаимопонимания я не испытывал уже давно. Пожалуй, только дважды: 21 августа 1991 года, после победы над ГКЧП, и 10 декабря 2011 года на Болотной.

Никто никому не наступал на ноги, не хамил, не ругался. Все улыбались, кричали «ура!» и пели вместе с репродуктором военные песни. Это было так хорошо!

«Вы нас даже не представляете» был лозунг Алексея Навального на Болотной и Сахарова, когда собиралось по 100 тысяч. Теперь Навальный собирает во много раз меньше, и уже те, кто прошел 9 мая до Красной площади с портретами родных фронтовиков, тоже могут сказать: и вы нас не представляете. Народ сам взял и вышел на улицы, ну потребность у него такая.

И я хочу сказать: либералы, дорогие, в следующем году присоединяйтесь к нам, не стесняйтесь. И вы, миллиардеры-силовики, тоже присоединяйтесь. Мы все одна страна, все вместе. Леша Навальный, приходи, не пожалеешь. И Путин здесь ни при чем, у него отец воевал.

ПЕСНИ О ВОЙНЕ

Если бы марсиане вдруг спустились на Землю и захотели понять, что такое актриса (есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — науке это неизвестно!), им можно было просто показать фильм « Людмила Гурченко . Песни войны» 1980 года выпуска.

Если бы они еще выучили русский язык (а они все там, наверное, полиглоты) и решили бы узнать, что за война у нас такая была, Великая Отечественная, с 1941-го по 45-й, то и этого фильма было бы достаточно.

Нам показали это на Первом, вспомнили. Как она пела… Она знала, о чем поет. И мы знали, что она знает. Она же всё про это написала. Как всё время хотелось есть… Как девочкой в оккупированном Харькове выступала перед немцами. Как таким образом она кормила своих…

Трудное детство — разве этого хватит, чтобы описать переживания этой маленькой девочки? Никогда… Но уже совсем скоро, в 57-м, она стала всесоюзной звездой.

Да, очень любила петь, вот и выбрала военные песни. А потом, через два года, еще и «Любимые песни», совсем не про войну. Такая вот актриса.

…В прошедшие праздники о войне кто только не пел. Так обычно бывает: молодая попса должна выступить в сборном концерте на тему Великой Отечественной. Разбираются песни, уж кому что попадет, и вперед на сцену, на ТВ… А ты сидишь у экрана, только и думаешь: ну зачем вы, ребята, зачем?

Песни о войне еще нужно заслужить. Потому что их нужно понять, прочувствовать — до слез. Вот Елена Ваенга прочувствовала, да, ее концерт тоже показали на Первом.

Мы же не дураки, правда? Понимаем, кто поет это сердцем, а кто так, для галочки, для понта, потому что продюсер приказал. На какую-нибудь другую тему — пожалуйста. А так… Не надо нас обманывать, очень прошу. Если не понимаете, послушайте тогда Дмитрия Хворостовского , его песни о войне, и всё поймете. Вот уж кто пел…

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