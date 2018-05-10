Найдем пять отличий: Виктория Боня до и после фотошопа на обложке арабского ELLE

Сегодня бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня показала обложку журнала, который появится на полках магазинов Ближнего Востока. Откровенный наряд модели взбудоражил ее подписчиков и СМИ.

«Вот это супер МАМА. И роскошная женщина! Твоя дочка наверно уже тобой гордится!», «Все-таки сибирячки самые крутые», — пишут восхищенные подписчики.

Несколько дней назад в своем втором блоге Боня показывала, как выглядит снимок до ретуши.

Как считаете, много ли времени провел ретушер над обработкой снимков?

Фото: instagram