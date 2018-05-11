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Кристина Крылова: «Одноклассница решила, что я извращенка, хотя я просто пыталась быть дружелюбной»
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Кристина Крылова: «Одноклассница решила, что я извращенка, хотя я просто пыталась быть дружелюбной» 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Это произошло классе в пятом и лишний раз доказывает, что поведение ребенка полностью зависит от того, что происходит с ним дома. У меня великолепная и любящая мама, но в тот период у неё была немного странная, но довольно милая привычка — иногда она быстро ко мне наклонялась и быстро касалась своим языком до моего носа (ОДИН РАЗ!), как собака что ли, и при этом хитро улыбалась. В детстве эта странная игра мне нравилась, мы были одной семьей, и вроде ничего такого в этом не было. Хотя 15 лет спустя я не до конца понимаю маминых мотивов.
Тогда же мне наивно казалась, что все так делают. Как-то раз в пятом классе со мной поругалась одноклассница Вика. То ли фартук я её взяла на уроке труда, то ли случайно толкнула. Повод был мелким, но возбыхала одноклассница сильно. У меня же было прекрасное расположение духа, я чуть не смеялась над её недовольством. Когда же это изливание девочки мне надоело, я на автомате наклонилась и лизнула её в нос. Как бы говоря — «Эй, будь проще! Так все хорошо, а ты бубнишь!» Но Вика моего подтекста не прочитала. Она тут же замолчала, замерла и посмотрела на меня как на дикую. Я же довольная упорхнула в другом направлении, моё внимание быстро переключилось и я моментально забыла о происшествии.
Несколько лет спустя у нас с Викой состоялся откровенный разговор. Мы болтали о мальчиках что ли, о чем-то таком подростковом. И Вика спросила у меня:
— Кристина, а помнишь, ты меня в пятом классе поцеловала?
Припомнить такого я не могла.
— Ну как же, в классе технологии, в нос.
Я недоуменно ответила:
— Так я тебя лизнула, а не поцеловала, в знак дружелюбия!
— А я решила, что ты просто извращенка…
Вот, оказывается, как она расценила мой поступок. Я кстати и маме рассказала о произошедшем, в том же пятом классе. Мама не стала меня ругать, мы даже немного посмеялись над происшествием, хотя от этой странной привычки она избавилась.
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