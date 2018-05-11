За что мы страдаем?

За какие грехи человек рождается слепым? Ведь до своего рождения он согрешить не мог. Почему Господь допускает человеку страдать «ни за что»? Эти вопросы всегда возникают, когда речь заходит о том, как Христос исцелил слепорождённого.

Апостолы спрашивали Христа: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (Ин. 9, 2), потому что помнили, как Христос сказал расслабленному: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже» (Ин. 5, 14). Расслабленный страдал из-за содеянных им грехов. Ученики мыслили по аналогии, задаваясь вопросом: а тут кто согрешил — он или его родители?

Христос отвечает, что никто не согрешил. Этим ответом Господь показывает, что нет прямой зависимости между благополучием, здоровьем человека и его праведностью или греховностью. Христианство не приемлет закона кармы, где каждое действие непременно влечёт за собой определённое следствие: хорошее действие — хорошее следствие, плохое действие — плохое следствие.

Нам кажется, что, если что-то плохое с человеком происходит, это результат чего-то плохого, что он совершил. А Христос говорит, что нет, и подчёркивает, что, когда мы видим человека больного, страдающего, в чём-то ущемлённого, мы не должны подходить к нему с этим мерилом: вот, мол, ты грешник, потому и страдаешь, покайся и тогда выздоровеешь.

Далеко не всегда человек претерпевает скорби, болезни, страдания, трагедии исключительно вследствие своей греховности. Мы знаем многих подвижников, которые претерпевали скорби, уже будучи святыми, и массу грешников, которые благоденствуют, у которых, с земной точки зрения, всё замечательно, и ничто их не побуждает каяться. А если бы христианство гарантированно обещало, что, как только человек исповедует Христа Господом Богом, крестится, покается, все его беды и горести уйдут в прошлое, и настанет благополучная жизнь, как вы думаете, остался бы тогда хоть один неверующий? И принимали бы люди христианство ради жизни во Христе и по желанию жить с Ним одной жизнью или приступали к купели Крещения ради иных интересов?

Итак, первое, что мы должны вынести для себя из этого евангельского эпизода: никогда не приставать к страдающим людям с требованием покаяться. Если вспомним книгу Иова, то именно так и поступали друзья Иова, обращаясь к нему. Они говорили: «Покайся! Если Господь тебя за что-то наказывает, значит, есть за что». А Господь осудил этих друзей и сказал, что простит их только тогда, когда Иов за них помолится.

Понятно, что каждый найдёт в себе достаточно грехов, если внимательно посмотреть, но, как правило, это будут совсем не те грехи, за которые надо так серьёзно и жестоко наказывать человека, — лишать его зрения или тому подобное.

Однако мы всегда задаёмся вопросами: как же так, воры, лицемеры, люди, равнодушные ко всему, кроме личной выгоды, нечестиво наживают миллионные состояния, катаются, как сыр в масле, и в своей земной жизни благоденствуют? Того же Иова, потерявшего и детей, и имущество, и здоровье, сидевшего в гное на навозной куче, тоже мучили эти вопросы: почему грешники доживают до старости и не знают никакого горя, они крепки и здоровы, и дети вокруг них, и всё у них прекрасно устроено. А праведник терпит унижения, несправедливости и оскорбления день за днём, и нет управы на злодеев.

Подобные ситуации не только у Иова вызывают вопросы, это и нас волнует, потому что, нам кажется, это так несправедливо! Но вызывают они вопросы исключительно с земной точки зрения. Если ограничиться только земной жизнью, тогда да, мы хотим видеть грех и наказание, добродетель и награду сразу здесь и сейчас. Согрешил — тут же получи страдание. Сделал добро — вот тебе награда.

Но на самом деле Господь оценивает всё с точки зрения вечности, а земная жизнь — лишь небольшая её часть, и думать, что тот, кто прожил её нечестно, пусть и в богатстве, и в удовольствиях, что-то выиграл, мы не можем.

В этой жизни Господь готовит человека к переходу в вечность. И зная, что Бог есть Любовь, мы понимаем, что Господь и воров, и нечестивцев хочет увидеть покаявшимися рядом с Собой в вечности. Рядом с Христом не может быть греха, но раскаявшийся грешник рядом с Богом быть может. Мы не знаем, как кого Господь будет переводить через смерть, как кого будет судить. Но нам известно, что нам Христос дал заповеди, и нас Он будет судить по ним. И вот надо трудиться над тем, чтобы научиться исполнять их, ежедневно стремиться ставить Христа во главу угла своей жизни. Этой работы хватит нам до скончания века. А что касается тех, кто находится за пределами Церкви, то «внешних судит Бог», — говорит апостол Павел (1 Кор. 5, 13).

Невольно возникает желание сказать: «Что же, эти нечестивцы земную жизнь прожили припеваючи, а если ещё умудрятся покаяться перед смертью, тогда и в вечности получат благо? А мы всю свою жизнь трудимся, страдаем, постимся, во всём себя ограничиваем, считаем каждую копейку и можем не спастись!»

Это позиция старшего сына из притчи о блудном сыне, который хочет, чтобы все работали так, как он, и ждали награду когда-нибудь потом. Некая уравниловка и пренебрежение к грешнику — своему младшему брату: уж если он провинился перед Отцом, то пусть теперь страдает и получает наказание. Он, мол, сам выбрал такую судьбу.

В другой притче, о работниках единодесятого часа, Христос говорит, что одни люди трудились с утра, а другие пришли в последний момент, но хозяин дома заплатил всем поровну. Когда же кто-то стал возмущаться, что оплата одинакова, то хозяин сказал: «Я тебя не обидел, за сколько мы с тобой договаривались, столько ты и получил, что же ты возмущаешься? Я хозяин своему добру, кому что хочу, то и даю». А они надеялись, что получат ещё больше, раз последние получили столько же. Если эту притчу перевести на духовный язык, речь в ней о том, что все спасшиеся получат Царство Божие не «наделами» и «кусочками» побольше или поменьше, а целиком.