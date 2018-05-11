Ее сын получил серьезную травму глаза. Но, она никогда не думала, что медсестра сделает это для него!

(Мой 5-летний сын получил серьезную травму глаза. Педиатр нас направляет к специалисту, который работает в двух часах езды от дома.)

Медсестра говорит мне: «Вот все контактные телефоны, которые вам нужны. Я также, и позвонила и предупредила о вашем приезде.»

Мой сын сказал: «Я не хочу ехать»

Медсестра: «Что случилось?»

Мой сын (заметно расстраивается): «Мне страшно»

Медсестра: «Но ты был таким храбрым все это время! Давай так: ты пойдешь к новому доктору, я дам тебе свой номер телефона, и ты можешь позвонить мне, если ты расстроишься или тебе будет страшно, хорошо?»

(Медсестра записывает свой рабочий и мобильный номер телефона на листе бумаги и добавляет его к моим документам, настаивая на том, что я могу позвонить, если у меня есть какие-либо проблемы или вопросы. Мой сын остается спокойным всю дорогу до университета и до встречи со специалистом, пока нам не сказали, что ему понадобится операция. Он расплакался и расстроился, умолял меня позвонить медсестре из клиники.)

Я набрала ее номер: «Мне так жаль вас беспокоить, я знаю, что вы все еще работаете, но сын очень расстроен и попросил поговорить с вами»

(Я поставил телефон на громкую связь, чтобы мой сын, плача на кушетке, мог слышать.)

Медсестра: «Эй, приятель! Что случилось?»

Мой сын (рыдая в трубку): «Доктор хочет сделать мне операцию!»

Медсестра: « В этом нет ничего плохого, это поможет вылечить твой глаз, и ты сможешь снова видеть»

Мой сын ответил: «Но, мне страшно! Это будет очень больно!»

Медсестра: «Этот милый доктор тебе не навредит!»

Мой сын: «А вам делали операцию?»

Медсестра: «Да, малыш, несколько»

Мой сын: «И вы очнулись нормально?»

Медсестра: «Каждый раз»

Мой сын: «Обещаешь?»

Медсестра: «Клянусь!»

(Мой сын успокоился во время разговораперестал плакать)

Он ответил в трубку: «…Окей…»

Медсестра: «Видишь? Я знала, что ты храбрый»

Мой сын: «Спасибо вам! Люблю вас!»

Медсестра (смеясь): «Я тоже люблю тебя»

(Я поблагодарила медсестру тысячу раз, и она настояла, чтобы я позвонил после операции. Позже, в тот же день, она прислала нам фотографию себя и своей семьи с подписью «поправляйся скорее», которую они сделали для моего сына!)

Медсестры не могут быть ангелами, но они — спасают и помогают!