Виновен ли Берия в смерти Сталина

Официальной датой смерти И. В. Сталина во всех источниках называется 5 марта 1953 года. За 4 дня до этого события на Ближней даче, которая была резиденцией главы государства, происходили странные события. 1 марта Сталин был обнаружен на полу в столовой, возле столика с телефонами. Некто Лозгачев, служивший охранником дачи, сразу же вызвал другую обслугу.

Врачей звать не спешили

Сталина перенесли в спальню, но врачей — именитых московских профессоров — вызвали только на следующий день. На вопрос, почему с такой заминкой, персонал однозначно отвечал, дескать, думали, что Иосиф Виссарионович спит. Это первая странность, связанная со смертью вождя СССР. Во время переноса тела нельзя было не отличить спящего от человека без сознания, с которым случился инсульт, или кровоизлияние в мозг.

Именно этот диагноз поставили второго марта врачи, обследовавшие Сталина. Правая половина тела в результате произошедших в мозгу изменений оказалась парализована. Еще 4 дня Сталин пребывал в таком состоянии. Поздно вечером 5 марта, не приходя в сознание, скончался. Многие исследователи считают, что обслуга Ближней дачи так боялась своего патрона, что просто не смела раньше вызвать докторов.

Другие видят в этом злой умысел. Беспомощное состояние опасного, вызывающего сильнейший страх человека — идеальный шанс с ним расправиться. И не воспользоваться им окружение Сталина не могло. Наверняка о его состоянии знали не только горничные, но и более влиятельные в государстве люди.

Был ли шанс на спасение

По утверждению тех же врачей, у Сталина не было ни единого шанса выкарабкаться из этого тяжелейшего состояния. Об этом было объявлено в день осмотра, 2 марта. Если причиной смерти Сталина явился апоплексический удар, что указано в официальных источниках, и у него был хотя бы минимальный шанс выжить, Иосиф Виссарионович со 100% вероятностью сам отрезал себе путь к спасению.

Причина кроется в параноидальном поведении Сталина, которое с каждым годом становилось все заметнее. Видя вокруг себя одних предателей, врагов народа и агентов вражеской разведки, Сталин практически полностью истребил свое самое близкое окружение — людей, которые хотя бы из чувства долга могли бы ему помочь.

Накануне были арестованы: Поскребышев А. Н. (приближенный помощник), Виноградов В. Н. (личный врач), Власик Н. С. (начальник охраны), Мехлис Л. З. (один из самых преданных соратников Сталина), Косынкин П. Е. (комендант Кремля). Многие из названных лиц были арестованы или даже «неожиданно» ушли из жизни буквально за несколько недель до смерти самого диктатора, в феврале 1953 года.

Участие Берии

Арестованные, до этого безупречно преданные Сталину люди были заменены на новых сотрудников. Интересно, что последние тем или иным образом были связаны с НКВД, которое находилось в полном подчинении Берии. Вполне естественно, что последний был прекрасно осведомлен обо всем, что происходило в резиденции главы государства.

О том, что не все было так уж гладко и понятно в смерти Сталина и к делу мог приложить руку Берия, говорится в воспоминаниях участников тех событий и многих исторических исследованиях. Светлана Аллилуева , небезызвестная дочь Сталина, возмущалась, почему врачей не вызвали сразу же, как только с отцом произошел инсульт, — 1 марта.

Берия ответил Аллилуевой, что все в порядке, просто он спит. Еще днем она пыталась дозвониться отцу, но не смогла этого сделать. Все 3 (!) телефона были заняты, что само по себе уже нонсенс. Сталин любил все контролировать и никто, кроме него самого, этими линиями не пользовался. Не мог же один человек одновременно говорить по трем телефонам.

Инсульт или отравление?

Уже после всего случившегося Аллилуева поняла, что задолго до смерти Сталина Берия полностью взял контроль в свои руки. Будь рядом с Иосифом Виссарионовичем Поскребышев или тот же Власик, врачи оказались бы на даче 1 марта, сразу же после обнаружения его тела на ковре в столовой.

Есть версия, что Сталин был отравлен Берией или кем-то еще из своего окружения. За день до удара, 28 февраля состоялся банкет Сталина с Хрущевым и некоторыми другими членами ЦК и НКВД, на котором вождь чувствовал себя прекрасно. Вероятно, именно из-за возможного отравления врачей и не вызвали сразу же, дав время яду раствориться в организме.

Так или иначе, но смерть Сталина предвидели и даже прогнозировали слишком многие. Ее буквально ожидали с дня на день.