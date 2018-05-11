Сергей Жуков нежно поздравил старшего сына с днем рождения

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сегодня посвятил пост в Instagram своему старшему сыну Энджелу. Мальчику исполнилось 8 лет. И, судя по аккаунту певца, мальчик отметит этот праздник в США, где сейчас и находится его семья в связи с гастрольным туром «Руки Вверх!».

Свое поздравление Энджелу Сергей Жуков начал с небольшого стихотворения:

Пусть осветят твой путь светлячки… Ждут с тобою нас сотни дорог… И идут, все идут, мужички… Это папа и ты, мой сынок!

Энджел, сыночек! Спасибо тебе, что ты выбрал нас с мамой. Спасибо тебе за нежность и силу, доброту и справедливость, неподдельную грусть и слезы счастья, мудрость и детскую непосредственность, хулиганство и стремление к новым вершинам! Всему этому мы с мамой учимся у тебя, ведь ты для нас большое счастье, которое пришло в нашу жизнь уже 8 лет назад,

— обратился к сыну певец.

Он назвал Энджела «солнечным» и «волшебным» мальчиком.

Ты наш Ангел и мы уверены, что ты принесешь огромному количеству людей много радости и света! Мы с мамочкой очень тебя любим! С днем рождения, сыночек!Отдельный поклон твоей мамочке @burdregina за то, что подарила мне тебя! Любимая, спасибо!

— заключил Сергей Жуков.

Артист также обратился к подписчикам, попросив их поздравить Энджела. И они с радостью откликнулись: «С днем рождения, светлячок!👏👏 Удачи и всего самого наилучшего, у тебя замечательные родители!», «Прекрасному светлому зайчику всех земных благ и больших открытий!», «Будь счастлив, малыш!».

Напомним, солист группы «Руки Вверх!» отец четверых детей. Старшая дочь Александра родилась в первом браке артиста. Сейчас девушка живет в США и певец не часто видит ее.

В 2007 году артист женился во второй раз, его избранницей стала Регина Бурд , бывшая солистка группы «ВИА Сливки». В этих отношениях у знаменитости родились дочь Ника Жукова (в 2008 году), сын Энджел Жуков (в 2010 году) и сын Мирон Жуков (родился 30 сентября 2014 года). Недавно, после 10 лет брака, пара обвенчалась. На одном из последних концертов группы «Руки Вверх!» Регина и Сергей вышли с дочкой Никой и сыном Энджелом на сцену и растрогали поклонников исполнением своей венчальной песни.

Фото: Instagram / @sezhukov

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