Как тестируют лучших телохранителей мира

Телохранители миллионеров проходят суровый отбор. Еще бы, получить такую работу может не каждый. И тестируется охранник не только по своим профессиональным навыкам — богачи нередко выдвигают действительно неадекватные требования.

Богатые звезды отбирают охрану по особым принципам. Очень важны внешние данные, ведь для селебрити присутствие крутого бодигарда рядом это вопрос статуса. Даже Флойд Мейуэзер, которому казалось бы и вовсе не нужна охрана, предпочитает телохранителей внушительной внешности.

Тренировки охранников для самых богатых людей мира проходят особым образом. Можно сказать, что бодигарды миллиардеров представляют собой отряды спецназа, чья подготовка поставлена на высшем уровне.

А вот телохранители людей, занимающихся противоправной деятельностью, готовятся совсем иначе.