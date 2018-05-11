Почему проблемы кажутся нерешаемыми

Говорят, что попытка убежать от проблемы не приводит к ее решению. Мы полагаем, что это ошибочное мнение. Значение имеет подход к ее решению, а точнее признание источника проблемы не во внешних факторах, а во внутренних. Отворачиваясь от событийного или даже географического эпицентра проблемы, мы окунаемся в другую условную среду, но часто меняем только оболочку, оставляя главное неизменным. Почему так происходит в каждом отдельном случае, зависит от разных факторов. Зачастую внутренняя энергия, необходимая для решения проблемы, отвлекается на ее симптомы, а не причины. Это заставляет думать, что выхода не существует, и приводит к отчаянию. Вот несколько причин, по которым решение проблемы значительно усложняется.

Клише Че Гевары

Ты тешишь себя иллюзией, что любая перемена обезопасит тебя от проблем, что в новых условиях можно начать все заново. Твой революционный запал питается ложной мыслью, что, сменив чернила, ты научишься рисовать. Но все дело в мастерстве художника. Обновление условной среды, ставшей последствием проблемы, дает мнимое ощущение прогресса. На самом деле это напоминает побег от нее. В итоге ты превратишься в «беспечного ездока», бунтаря, который будет предпочитать непостоянство реальным делам.

Синдром Pac-Man Помнишь эту игру? Если игрок заходил за одну линию экрана, то тут же появлялся с противоположной. Многие делают примерно то же самое в вопросах морального или идеологического выбора. Для некоторых решением проблемы становится ее поляризация. Тебе показалось, что твоя девушка не подходит тебе — взамен ты ищешь полную противоположность ей. В итоге одна крайность сменяется другой. Примеры подобному мы можем часто наблюдать и в политике, когда один режим критикуется другим, с абсолютно противоположной программой, но одинаково радикальной. Так, например, крайние социалисты подвергаются критике ультраправых, а жестким консерваторам противопоставляются анархисты. Но не правы и те, и другие, потому что решение проблем достигается за счет компромисса: идеологического — в случае с политикой, интеллектуального — для проблем личных.

Кубики льда

Ты, наверное, слышал шутку о том, что вызывает похмелье. Виски со льдом, джин со льдом, ром со льдом, водка со льдом — этот чертов лед невероятно вреден! Часто оказывается, что, меняя проблемные условия, мы не сдвигаемся с места именно потому, что не видим истинного источника проблемы. Возвращаясь к аналогии с политикой и проецируя ситуацию на нашу страну, можно сказать, что уровень жизни не изменится ни при государственниках, ни при либералах, пока не будет решена, например, проблема с коррупцией. Так же и с девушками: ты можешь менять их каждый месяц, полагая, что проблема в них, хотя на самом деле сам не в силах идти на компромиссы. Как перестать обвинять других в своих проблемах

Свет в конце тоннеля

Желая выбраться из проблемной колеи, ты так отчаянно жаждешь увидеть свет в конце тоннеля, что все свои ресурсы фокусируешь на этом ожидании. Тебе кажется, что решение находится где-то далеко, и это пресекает попытки что-либо изменить в данный момент. Иногда по выходу из того самого тоннеля человек сталкивается с разочарованием, потому что его ждет то же самое. Проблему формируют твои действия и решения, и они же способны ее устранить. То, что ты выдаешь за панацею от проблемы, стимулирует лишь твое ожидание, а не реальные перемены.

Чужой арсенал больше

Не уметь ценить то, что имеешь — характерная черта многих несчастных людей. Нам кажется, что, только обладая дополнительными ресурсами, мы стали бы жить лучше, а проблемы решали бы быстрее. Это заблуждение. Используй тот арсенал, которым владеешь. В противном же случае и дополнительные ресурсы тебе покажутся недостаточными, поскольку всегда есть те, у кого их больше. Грезить о чем-то недосягаемом равносильно признанию поражения.

Ложное ожидание

Совершив ошибку единожды, мы порой думаем, что знаем источник проблемы, и в последующем акцентируем все свои усилия именно на нем. На этот раз приведем кулинарную аналогию. Допустим, ты приготовил овощной суп, в который добавил слишком много перца. Из-за этого его вкус получился не таким, как ты ожидал. В следующий раз, думая, что проблема испорченного супа была лишь в избытке перца, ты положил его достаточно. Но суп снова оказался невкусным, потому что не хватило томата. Бывает и обратная ситуация, когда, столкнувшись с проблемой в какой-то ситуации, ты ожидаешь ее во всех аналогичных случаях. Чтобы понять это, вернемся к тому же испорченному супу. Съев однажды в ресторане пересоленный суп, ты будешь думать, что все блюда в этом заведении также окажутся чересчур солеными. Похожее предубеждение способно нивелировать саму попытку решить проблему. Как люди древности решали проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня