Английский с нуля: как начать успешное изучение

Необходимость изучать английский язык сегодня настолько очевидна, что если ты до сих пор об этом не задумывался, то так и хочется спросить: «What's up, guy?». Хорошо это или плохо — к сожалению, решать не нам с тобой. Глобализация не оставила нам выбора. Поэтому если ты до сих пор думаешь, что английское слово «more» на русском означает «море», то это статья для тебя, приятель.

Изучать английский можно самостоятельно. Но не зная методики и не имея наставника, ты настолько растянешь изучение, что по сравнению с ним Столетняя война покажется коротким мигом. Да и качество знаний будет под очень большим вопросом. Поэтому BroDude рекомендует пройти специальные курсы, которые помогут освоить новый для тебя язык с высокой эффективностью. Ниже список из пяти школ, к которым стоит присмотреться.

1. Онлайн-школа английского «Мультиглот»

Ты, наверное, не раз слышал отговорки вроде: «У меня нет времени» или «У меня нет денег, чтобы пройти курсы». Хотя, возможно, не только слышал, но и сам говорил что-то подобное. Онлайн-школа «Мультиглот» убедит отказаться от предубеждения, что это неудобно и дорого. Либо придется сменить отмазки. В плотном графике, насыщенном неотложными делами, действительно, не всегда удается найти окно для получения дополнительных знаний. Особенно если ты живешь в большом городе и нужно тратить время для того, чтобы добраться до школы. Это и дает преимущество онлайн-обучению. При таком формате курсы приходят к тебе домой в удобное время. К тому же онлайн-занятия обходятся дешевле. В школе «Мультиглот» тебе помогут вне зависимости от степени знания языка. Программа обучения строится индивидуально с учетом твоих целей. А если ты и сам не знаешь свой уровень владения английским, для этого «Мультиглот» предлагает бесплатно пройти тест и провести пробный урок, в ходе которого преподаватели школы определят твои знания и скорректируют план занятий специально под тебя. Процесс будет курировать персональный менеджер, который всегда готов ответить на все вопросы, связанные с обучением. Записаться на пробный бесплатный урок→

2. Школа «Эдукацентр»

Двадцатилетнее присутствие «Эдукацентра» на рынке образовательных услуг делает эту школу магистром в данной сфере. За этот долгий период была выработана оптимальная система обучения, способствующая удобному усвоению английского языка для людей с разным уровнем знаний. «Эдукацентр» успешно реализует коммуникативную методику, при которой обучение с самого начального уровня ведется на английском. В школе используют исключительно британские учебные пособия, а педагогический состав включает в себя не только русскоязычных преподавателей, но и носителей языка из Великобритании, США, Канады и ЮАР. Прогрессивный метод обучения позволяет «Эдукацентру» давать смелые гарантии качества своих курсов. Если при 95%-ом посещении уроков и регулярном выполнении домашних заданий ученик проваливает итоговый тест, ему готовы предоставить повторное обучение бесплатно. В школе существуют курсы не только для взрослых, но и для детей; возможно индивидуальное обучение, а также проведение уроков удаленно, по Skype. Начать обучение в школе «Эдукацентр»→

3. Школа Lingua-Seasons

В переводе на русский язык Lingua-Seasons означает «Лингвистические сезоны». Отличное название для школы, в которой есть возможность изучить несколько языков. Разбей свое обучение на «сезоны», и твой «лингвистический год» будет состоять из английского, немецкого, итальянского, французского, испанского «сезонов». С таким размахом по окончании всех курсов ты можешь смело оформлять Шенген и прокладывать туристический маршрут по странам Европы. И без всяких гидов. В школе тебя научат разговаривать так, что твоим знаниями позавидуют местные жители. И самое главное, процесс обучения лишен формалистских штампов и предполагает камерную атмосферу. Занятия напоминают своего рода тусовку, веселое общение, после которого ты покидаешь школу с приобретенным лингвистическим багажом. Каждый урок начинается с обмена приветствиями и шутками между учениками и преподавателями, после чего неформальный разговор плавно перетекает в обучение. Программа изучения каждого из языков очень гибкая и рассчитана на разные цели. Общий курс — наиболее обобщающий — позволит применить полученные знания как в путешествиях, так и на работе. Деловой курс ориентирован на бизнес-среду с более глубоким изучением соответствующей терминологии. Выбери это направление, и тебе больше не придется вести переписку с деловыми партнерами через Google Переводчик. Также курс делится на программы в зависимости от уровня владения языком. А чтобы определить, какой именно уровень у тебя, в школе Lingua-Seasons предлагают пройти пробный тест. Расписание уроков достаточно гибкое, чтобы ты мог совмещать учебу с работой. А если у тебя времени крайне мало, то можешь выбрать онлайн-обучение и заниматься тогда, когда удобно — по индивидуальному графику. Выбрать курс в школе Lingua-Seasons→

Качество обучения существенно улучшается, когда из рутины оно превращается в увлекательный процесс. Марина Русакова за 19 лет своей работы смогла доказать, что выучить английский язык очень легко. И сделать это можно без унылой зубрежки и штудирования учебников, а главное, за короткие сроки. Уже через 2 месяца ты поставишь правильное произношение и сможешь общаться на уровне «выживания» за границей, а через 6 месяцев будешь свободно владеть английским языком. Такой прогресс достигается из-за игровой формы занятий, благодаря чему мозг запоминает и усваивает информацию намного эффективней, ведь мы учимся лучше тогда, когда нам интересно это делать. К тому же курс Марины Русаковой дополнен мотивационной программой «Перезагрузка». Эта уникальная программа помогает разговориться и преодолеть барьеры и блоки, мешающие изучению языка, а также заряжает мотивацией на достижение новых высот в покорении английского. Благодаря методике школы ты сможешь запоминать до 100 новых слов, фраз и выражений в день. Эффективность программы Марины Русаковой позволила приобрести ей известность далеко за пределами нашей страны. Сегодня ее полезную рассылку читают более 600 тысяч человек из 100 стран мира, а за 5 лет работы школы ее выпускниками стали более 35 тысяч человек. Многочисленные отзывы, оставленные ими, подтверждают эффективность данной методики обучения как одной из самых скоростных. Начать изучение английского в Школе Марины Русаковой→

5. Школа английского языка BeFriends

Что мы больше всего хотим получить во время обучения и освоения новых навыков — в данном случае языковых? Во-первых, индивидуальный подход, который будет учитывать интересы и уровень способностей ученика. Во-вторых, крутых наставников, с которыми процесс обучения становится более увлекательным. И в-третьих, каждый из нас хочет сделать процесс обучения предельно интересным, достигнуть поставленных целей и получить максимальную пользу от процесса обучения. В школе английского языка BeFriends именно этому уделяют особое внимание. Здесь ценят твое время, поэтому преподаватели приезжают туда, где тебе удобно заниматься. Программа обучения подстраивается под тебя: чем быстрее и лучше занимаешься ты, тем скорее пройдешь программу своего курса. Большим бонусом является то, что обучение проходит в формате беседы. Ты будешь говорить на любые интересующие тебя темы, преподаватель в свою очередь будет следить за грамматикой и сформирует необходимую лексическую базу, которая будет касаться сферы именно твоих интересов или профессиональной деятельности. Главное правило — говорить исключительно на английском языке. Преподаватели работают по авторской программе, где основой является методика живого общения. Забудь о классических, неинтересных домашних заданиях, ведь в BeFriends уроки формируются на основе твоих увлечений и предпочтений, а материалы будут переданы в удобном для тебя формате. К тому же ты будешь мотивирован не только желанием получить новые знания, но и скидкой за хорошую успеваемость, а такая система есть далеко не в каждой школе! В BeFriends можно учиться и в мини-группах, где цены значительно ниже, чем при индивидуальных занятиях, и это отличный способ освоить новый язык в приятной компании. В итоге ты попадешь в школу, где независимо от того, выберешь ты индивидуальные занятия или групповые, будут учитываться твои интересы и уровень знаний, ведь индивидуальный подход — это лучший способ заговорить на английском в короткие сроки. Начать обучение в школе английского языка BeFriends →