Звезда «Сладкой жизни» начинает борьбу с раком

Актер и ведущий Эдуард Мацаберидзе , известный ролями в сериалах «Сладкая жизнь» и «Одноклассники», объявил о полной боевой готовности. У артиста диагностирована онкология, но Эдуард не падает духом и «намерен надрать все, что только можно надрать этой болячке!».

О своей болезни Мацаберидзе сообщил в Instagram. По словам артиста, он долго шел к тому, чтобы рассказать о происходящем и наконец решился. «Я думаю, настал момент. А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить».

Эдуард подчеркивает, что не намерен бездействовать, «пуская сопли жалости и сострадания к самому себе», хотя и признает, что именно этим занимался первые три недели после того как стал известен диагноз.

Публикация от Эд Мацаберидзе (@edmatsaberidze)

11 Май 2018 в 7:06 PDT Но сейчас артист настроен по-боевому: «Пришло время надрать кое-кому задницу, это в случае если у рака она есть, если нет, то придется надрать всё, что только можно надрать этой болячке! Зачем все это выносить напоказ? Во первых: Возможно я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию!. Во вторых: Тю, а (почему) ж нет-то?».

Мы же желаем Эдуарду победы и скорейшего выздоровления!