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Почему некоторые славяне приняли ислам
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Почему некоторые славяне приняли ислам 

Кириллица 30 минут назад
Фото: Кириллица
Не все славянские народы — христиане. Во время господства Османской империи на Балканах некоторые отошли от веры предков и приняли ислам. Это кардинально изменило их жизнь.
Балканы известны как «пороховая бочка Европы». Пёстрый этнический состав, южный темперамент, смешение турецких и славянских традиций — всё это оборачивалось острыми конфликтами и кровопролитными войнами. Могущественная Османская империя ещё в XIV-XV веках поставила коренное население перед выбором — платить непосильные налоги и страдать за веру предков или принять ислам. Так часть славян стала мусульманами. В первую очередь, богомилы — болгарские еретики, и местная знать, не желавшая платить огромную дань захватчикам. В результате, получился причудливый этнокультурный сплав, вокруг которого по сей день разгораются нешуточные споры.

Босняки

Единственные исламизированные славяне, которым удалось выделить свой статус в виде отдельной национальности и обозначить собственный язык, который изначально считался диалектом сербохорватского (впрочем, этот тезис многие воспринимают в штыки).
На территории Боснии турецкое влияние было особенно сильным: это исторически связывают с тем, что на эти территории христианская культура распространилась позднее, чем на остальные южнославянские земли. Поэтому и сам процесс исламизации выглядел органичнее и не встретил бурного противостояния со стороны населения.
Босняки сейчас успешно сочетают светскость и религиозность, исламские и славянские традиции: как и у всех мусульман, у них не принято обходить молящихся спереди, есть стоя и на ходу, брать вещи и пищу левой рукой. Но в остальном они гораздо демократичнее других своих единоверцев: женщины обладают равными правами с мужчинами, могут носить свободную одежду и не закрывать лицо. Кроме того, в Боснии не возбраняется употребление алкоголя и курения.
Одним из самых известных босняков по праву считается культовый режиссёр Эмир Кустурица: правда, в 2005 году он, по собственному признанию, решил вернуться к вере предков и был крещён в православии.

Помаки

Принявшие ислам болгары (по другой, менее популярной версии — потомки тюрков). Они отличаются от всех остальных славян-мусульман тем, что говорят на болгарском языке не только с вкраплениями турецких слов, но с обилием старославянизмов. Свою исламизацию и отделение от православных соотечественников помаки восприняли отнюдь не воодушевлённо и долгое время сохраняли некоторые христианские традиции: например, ходили на Богоявление за святой водой и крестили хлеб при замешивании теста.
У местных женщин так и не прижилась чадра: вместо неё они носят косынки.
Сейчас обычаи помаков представляют собой пёстрый сплав язычества и ислама: в культуре порицаются употребление алкоголя и половые отношения до брака, обрезание мальчиков делается повсеместно, а свадьбы играют только между односельчанами.
При этом сама церемония включает в себя много неожиданных моментов: во-первых, все торжества проходят только зимой, во-вторых, лицо невесты плотно покрывается белой краской, дабы уберечь её от завистливых глаз, а затем разрисовывается яркими цветами — в основном розами, что одновременно показывают как любовь к родной стране (роза—символ Болгарии), так и отдаёт дань восточным традициям, где это растение также пользуется уважением.

Торбеши

Торбеши — исламизированные в XV-XVIII македонцы, жители западной части страны, сохранившие в чистом виде свой язык (только изредка они говорят на смеси македонского и сербского). Никаких альтернативных версий их происхождения не существует; торбеши — стопроцентные славяне.
Сложность их существования кроется в неоднородном составе самой Македонии: турецкое влияние, неразрывная связь с Болгарией, присутствие огромной албанской общины.
Часть торбешей была ими ассимилирована, другая же и по сей день настаивает на уникальности своей национальной идентичности.
Кстати, их обряды очень схожи с помацкими: например, на свадьбу лицо невесты так же покрывают белыми красками, правда, сами макияж и костюмы менее пёстрые и кричащие, чем у болгар-мусульман: в них преобладают золотистые, серебристые и лазурные тона.
Горанцы — мусульманские жители южной части Косово и Метохии, говорящие на сербском или диалекте болгарского языка. В мирные времена они славились своими кондитерскими лавочками, вкусной выпечкой и уютными маленькими кофейнями, но военная операция НАТО имела трагические последствия не только для сербов, но и местных славян-мусульман, многие из которых покинули родные места, в том числе из-за обострившихся отношений с албанцами. Большинство горанцев ныне проживает в Сербии.

Черногорцы-потуреченцы

Еще одна славяно-мусульманская общность. Любопытно, что именно Черногория стала единственной страной на Балканах, лишь частично подчинявшейся Османской империи. Несмотря на то, что и в этом регионе исламизация проводилась, не менее интенсивно, чем в других, местное население неоднократно давало решительный отпор завоевателям. Так, в 1712 году в битве при Царев-Лазе 8 (по другим данным —12) тысяч черногорцев под командованием митрополита Даниила сумели разбить 60-тысячную турецкую армию, отделавшись при этом минимальными потерями.
Сейчас местные славяне-мусульмане не столь многочисленны и не имеют каких-то ярких специфических обычаев, в отличие от тех же торбешей и помаков.
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