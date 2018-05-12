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Александр Бородай стал почётным гражданином Донецкой народной республики
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Александр Бородай стал почётным гражданином Донецкой народной республики 

Украина.ру 25 минут назад
Фото: Украина.ру
Также глава ДНР Александр Захарченко вручил лидеру русских добровольцев наградные часы, сообщает «ПолитНавигатор».
«Давненько я здесь не был. Прошло уже три с половиной года. Вы знаете, в своё время, когда я выступал на площади Ленина перед людьми, я им говорил — я говорю вам: «Дончане, Россия с вами! Русский народ с вами!»
Я общался с журналистами, меня некоторые спрашивали: «А вам не кажется, что вы их обманули?» Хочу вам сказать: нет, не кажется — Россия с вами, русский народ с вами, и русские добровольцы с вами. Вы сейчас, как я вижу, справляетесь хорошо. Республика строится, созидается. Честно говоря, мне очень приятно посмотреть на город Донецк», — заявил во время выступления Бородай.
«Александр Владимирович, тебе просто огромное спасибо и всем, кто вместе с тобой. За то, как красив и хорош город Донецк, несмотря на военную угрозу», — поблагодарил лидер русских добровольцев главу ДНР.
«Но если уж грянет настоящая, серьёзная военная гроза, будьте уверены, что мы, русские люди, русские добровольцы, Россия — не откажем вам ни в помощи, ни в поддержке», — добавил Александр Бородай.
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