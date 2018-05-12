Идеальная семья… Очень жизненно!

— Привет, милая!

— Здравствуй, милый! (чмок чмок чмок)

— Как дела, радость моя, что нового? (с явным отсутствием интереса)

— Да вот, весь день на ногах, даже ужин ещё не готов. (с апатией)

— Не готов? А что ты днём делала? (с интересом)

— Стирала, убирала, по дому ковырялась, в магазин ходила. (почти

наизусть)

— Весь день, что ли, ходила? (с поднятием бровей)

— А ты как думал, легко что ли? Мне на такси никто еды не привозит.

(с вызовом)

— Я не думал, что легко, но и не трудно ведь? (почти миролюбиво)

— Хых не трудно, сам то что весь день делал? (риторически)

— Работал как папа карло! А ты думала я там х@и пинаю?

(с начинающимся раздражением)

— Не ругайся при ребенке! (визгливо)

— Я и не ругаюсь, что я такого сказал? (вопросительно)

— «Х@й» ты сказал, что — уже памяти нету? (тоже визгливо)

— Папа, а мы в гостях у тети Наташи были (мимолётом)

— Ах вот ты в какой магазин ходила! (с явной злостью)

— Б@@ть, на пять минут к подруге зайти нельзя? (почти с ненавистью)

— Сама материшься как сапожник! До неё ещё час пешком шлёпать надо!

(с желанием уточнить временные параметры)

— Иди жрать садись! (индифферентно)

— Не жрать а есть, сельпо! (колко)

— Да пошёл ты! (преддверие скандала))

— Сама иди, опять какую нибудь х@@ню приготовила?

Ну вот, что за еда — сосиски с макаронами?

и ЭТО надо было целый день готовить?

(констатация факта)

— Я ещё и стирала! (уточнение)

— Ты ещё и поросенка для сосисок зарезала наверное? (с сарказмом)

— Ну и фиг с тобой, не хочешь не жри. (равнодушно)

— Я сдохну, если жрать перестану. (в пространство)

(пять минут пауза, сопровождаемая пережёвыванием пищи)

— Хоть бы стопку налила, а то в горло не лезет ни хрена. (с просьбой)

— Алкаш…….на — упейся! (недружелюбно)

(глоток)

— А ты не будешь что ли? (вопросительно)

— Здрасте, а ты тут в одну харю плескать будешь? Наливай!

(с желанием выпить)

(два глотка…пережевывание четырьмя челюстями)

— А ничего сосиски. Кетчупа нету? (организационно)

— На кетчуп. (миролюбиво)

(буль буль, глоток глоток)

— Тебе сырку потереть на макароны? (вопросительно)

— Да я вроде почти уж съел всё. (с легким чувством голода)

— Я тебе ещё положу, с сыром. (почти нежно)

— Сама покушай, устала ведь? Я тебе сейчас принесу. (любовно)

— Хлеба отрежь, милый (радостно)

— Сейчас, радость моя (охотно)

— За нас? (вопросительно)

— За нас! (утвердительно)

(буль буль глоток, глоток)

(чмок чмок чмок)