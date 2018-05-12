Идеальная семья… Очень жизненно! 

— Привет, милая!
— Здравствуй, милый! (чмок чмок чмок)
— Как дела, радость моя, что нового? (с явным отсутствием интереса)
— Да вот, весь день на ногах, даже ужин ещё не готов. (с апатией)
— Не готов? А что ты днём делала? (с интересом)
— Стирала, убирала, по дому ковырялась, в магазин ходила. (почти
наизусть)
— Весь день, что ли, ходила? (с поднятием бровей)
— А ты как думал, легко что ли? Мне на такси никто еды не привозит.
(с вызовом)
— Я не думал, что легко, но и не трудно ведь? (почти миролюбиво)
— Хых не трудно, сам то что весь день делал? (риторически)
— Работал как папа карло! А ты думала я там х@и пинаю?
(с начинающимся раздражением)
— Не ругайся при ребенке! (визгливо)
— Я и не ругаюсь, что я такого сказал? (вопросительно)
— «Х@й» ты сказал, что — уже памяти нету? (тоже визгливо)
— Папа, а мы в гостях у тети Наташи были (мимолётом)
— Ах вот ты в какой магазин ходила! (с явной злостью)
— Б@@ть, на пять минут к подруге зайти нельзя? (почти с ненавистью)
— Сама материшься как сапожник! До неё ещё час пешком шлёпать надо!
(с желанием уточнить временные параметры)
— Иди жрать садись! (индифферентно)
— Не жрать а есть, сельпо! (колко)
— Да пошёл ты! (преддверие скандала))
— Сама иди, опять какую нибудь х@@ню приготовила?
Ну вот, что за еда — сосиски с макаронами?
и ЭТО надо было целый день готовить?
(констатация факта)
— Я ещё и стирала! (уточнение)
— Ты ещё и поросенка для сосисок зарезала наверное? (с сарказмом)
— Ну и фиг с тобой, не хочешь не жри. (равнодушно)
— Я сдохну, если жрать перестану. (в пространство)
(пять минут пауза, сопровождаемая пережёвыванием пищи)
— Хоть бы стопку налила, а то в горло не лезет ни хрена. (с просьбой)
— Алкаш…….на — упейся! (недружелюбно)
(глоток)
— А ты не будешь что ли? (вопросительно)
— Здрасте, а ты тут в одну харю плескать будешь? Наливай!
(с желанием выпить)
(два глотка…пережевывание четырьмя челюстями)
— А ничего сосиски. Кетчупа нету? (организационно)
— На кетчуп. (миролюбиво)
(буль буль, глоток глоток)
— Тебе сырку потереть на макароны? (вопросительно)
— Да я вроде почти уж съел всё. (с легким чувством голода)
— Я тебе ещё положу, с сыром. (почти нежно)
— Сама покушай, устала ведь? Я тебе сейчас принесу. (любовно)
— Хлеба отрежь, милый (радостно)
— Сейчас, радость моя (охотно)
— За нас? (вопросительно)
— За нас! (утвердительно)
(буль буль глоток, глоток)
(чмок чмок чмок)