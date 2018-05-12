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Тяжелая судьба русской жены диктатора Тито
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Тяжелая судьба русской жены диктатора Тито 

Русская семерка 25 минут назад
Фото: Русская семерка
Иосип Броз Тито до конца своих дней слыл весьма любвеобильным мужчиной. У него было несколько официальных и гражданских жен и множество романов. Однако первой любовью руководителя Югославии стала русская девушка Пелагея Белоусова.

Как Броз оказался под Омском?

Каким же образом Иосип Броз оказался под Омском? Он родился в 1892 году в сельской местности, в Кумровице. В то время эта территория входила в состав Австро-Венгерской Империи. В 1913 году Иосипа призвали на армейскую службу.
Началась Первая Мировая война. Весной 1915 года Броз был ранен и, уже будучи в звании унтер-офицера, попал в плен к русским. Его подлечили и сослали на Урал. В 1917 году Иосипа отпустили, но через несколько недель снова арестовали. Брозу удалось бежать, и какое-то время он скрывался в деревне Михайловка, что неподалеку от Омска. Именно там ему и приглянулась местная девушка Пелагея.

Двойная женитьба

Пелагея Денисовна Белоусова родилась в семье обычных крестьян в 1904 году. Таким образом на момент знакомства с будущим югославским лидером ей не исполнилось еще и 15-ти лет. Сам же Броз был больше чем на 10 лет старше своей избранницы. Семья Белоусовых спрятала беглого Иосипа у себя, благодаря чему между молодыми людьми и завязались отношения.
В 1919 году Иосип и Пелагея обвенчались в одной из омских церквей. Однако брак пришлось регистрировать вторично. Дело в том, что большевики венчание не посчитали официальным актом, и в 1920 году молодожены зарегистрировали свое гражданское состояние в соответствии с новыми законами. Причем, согласно документам, фамилия супругов указана как Брозовичи.
Какое-то время Брозовичи проживали в Омске. А глава семейства даже работал в городе механиком. Но продлилось это недолго. В том же 1920 году супруги уехали в Югославию.

Развод и репрессии

В браке с Иосипом Пелагея (или Полька, как называл ее муж) родила 5-ых детей. К сожалению, 4 малышей скончались, будучи еще совсем крохами. Только последыш, которого окрестили Жарко, выжил. Иосип трудился на мельнице, Пелагея — на фабрике. Оба супруга вступили в ряды компартии Югославии. С 1921 года коммунистическая пропаганда была в стране запрещена, поэтому члены партии ушли в подполье. Пелагея в основном занималась литературой и не единожды побывала под стражей. Не удалось избежать ареста и ее мужу. Когда в 1928 году Броза снова посадили в тюрьму, Пелагея взяла сына Жарко и уехала в Советский Союз.
Когда Иосипа выпустили, он покинул Югославию и отправился следом за женой. Однако им уже не суждено было быть вместе. Броз увлекся другой женщиной Анной Кенинг. В 1936 году Пелагея и Иосип подали на развод. Броз утверждал, что жена из рук вон плохо воспитывает сына и вырастила из него настоящего хулигана. Он хотел, чтобы мальчик остался с ним. Но Жарко передали обратно матери.
Вопреки утверждениям отца, во время войны Жарко с честью воевал и даже получил орден Отечественной войны 2-ой степени. Его мать Пелагея Денисовна попала в мясорубку сталинских репрессий и много лет провела в лагерях. Она умерла в 1968 году от сердечного приступа. Своего бывшего супруга Иосипа Броза Тито она больше не видела.
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