Дмитрий Нагиев расстроил Агату Муцениеце прогнозом о детском «Голосе» 

Популярный артист современного российского телевидения Дмитрий Нагиев в личном разговоре раскрыл своей коллеге по программе «Голос. Дети» Агате Муцениеце планы руководства Первого канала на ее счет. Предприимчивая девушка записала часть разговора и опубликовала его в своем видеоблоге. Муцениеце признавалась, что долго побаивалась общаться с Нагиевым. Причиной тому служили слухи о его тяжелом характере и закрытости. Сам Дмитрий, тем не менее, оказался достаточно откровенным собеседником, но его слова заставили молодую ведущую изрядно переживать.
«А че боялась-то? — удивился Нагиев. — Тебе уже 29 лет, ты уже взрослая, даже пожилая! Но поскольку ты все же девочка, а не мальчик, будущее на ТВ у тебя есть. Ведь пока жив я, мужчинам ловить здесь нечего! Самый главный совет, который я в первую очередь даю и самому себе, — не суетись. Ни одно желание понравиться зрителю не может выглядеть не пошло. Зритель считывает вранье. Надо готовиться, быть готовым, иметь реакцию, но не суетиться, не забывать о чувство собственного достоинства. А на следующий сезон «Голоса. Дети», думаю, тебя не позовут. Чтобы не обижать тебя, скажу, что это принципиальная позиция канала менять ведущих. Но ведь и на западе тоже каждый сезон — новый ведущий. То, что я здесь закрепился — это просто случайность! А вообще спасибо тебе. Это было на хорошем профессиональном уровне. И вообще ты отлично выглядишь!», — цитирует Нагиева 7days.ru