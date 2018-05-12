Дмитрий Нагиев расстроил Агату Муцениеце прогнозом о детском «Голосе» 

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Страстное признание в любви Стаса Михайлова жене восхитило его поклонниц

Агент по актерам фильмов «Лед», «Тренер», «О чем говорят мужчины 3» Марта Кирьянова: «Дети-актеры получают за съемочный день 20-25 тысяч рублей»