Мама написала дочери лучшее письмо о старении. Эти слова трогают сердце!

Моя дорогая девочка, когда ты однажды заметишь, что я старею, прошу тебя, пожалуйста, будь терпелива и попробуй понять, через что я прохожу. Когда я в разговоре буду много раз повторять одно и то же, не перебивай меня, чтобы сказать: «Ты уже говорила это минуту назад». Просто послушай, пожалуйста. Вспомни те времена, когда ты была маленькой, и я перечитывала тебе одну и ту же сказку каждый вечер, пока ты не уснешь.

Когда ты заметишь мою невежественность в отношении новых технологий, дай мне время, чтобы изучить их, и не смотри на меня так… Вспомни, дорогая, как я терпеливо учила тебя многим простым вещам: пользоваться столовыми приборами, одеваться, расчесывать волосы… Когда ты заметишь, что я старею, прошу тебя, пожалуйста, будь терпелива и попробуй понять, через что я прохожу.

Если я время от времени буду терять нить разговора, дай мне время, чтобы вспомнить, и если я не смогу сделать это, не нервничай и не показывай нетерпения и высокомерия. Просто знай, что для меня самое главное — это быть рядом с тобой.

И когда мои старые, усталые ноги не позволят мне идти так же быстро, как прежде, дай мне свою руку. Вспомни, что я тоже поддерживала тебя, когда ты делала первые шаги. И когда этот день наступит, не грусти… просто будь со мной и относись ко мне с пониманием, пока я не доберусь до конца своей жизни.

Я всегда буду дорожить тем временем и той радостью, которые мы разделили вместе. Я каждый день дарила тебе улыбки и любовь, а сейчас, я просто хочу сказать, что я люблю тебя… моя дорогая девочка.

Поделитесь этим письмом с дорогими для вас людьми! Ведь эти строки стоит прочитать каждому!