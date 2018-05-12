Данни — Кришито: «Очень грустно, что ты уходишь из „Зенита“

Бывший полузащитник "Зенита" Данни обратился к защитнику команды Доменико Кришито . Итальянец в матче 30-го туре чемпионата России против «СКА-Хабаровск» в последний раз сыграет за команду из Санкт-Петербурга.

— Привет, Миммо! Как дела, друг? Сегодня не самый веселый день для меня, потому что ты уезжаешь из России, уходишь из «Зенита». День, который, я думаю, не доставляет радости никому из болельщиков «Зенита» да и вообще никому из тех, кто следит за чемпионатом России. Но все равно важно, что за эти семь лет ты проделал хорошую работу, относился к делу с присущим тебе профессионализмом, — сказал португалец в интервью официальному сайту клуба. — Ты очень хороший и очень сильный игрок, и мне очень жаль, что ты покидаешь команду. Ты знаешь, что я люблю тебя как игрока и как очень близкого мне человека. Желаю всего самого лучшего тебе и твоей семье. Ты — мой брат. Скоро увидимся — или на Мадейре, или в Италии. Друг мой, очень грустно видеть, что ты уезжаешь. С «Зенитом» ты становился чемпионом России, а для меня было большим удовольствием играть с тобой в футболке одного клуба. Целую крепко, друг.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Он состоится 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

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