С глушителем или без? Какую M4A1 предпочитают игроки Gambit Esports

На канале Gambit Esports опубликовали видео, в котором Даурен AdreN Кыстаубаев, Михаил Dosia Столяров и Абай HObbit Хасенов рассказали, какую версию M4A1 предпочитают в игре — с глушителем или без. По словам Кыстаубаева, он не понимает людей, которые играют с двадцатью патронами.

Даурен AdreN Кыстаубаев:

«Почему я играю именно с тридцаткой [патронов]? Скажу так, что я, честно говоря, не понимаю людей, которые играют с двадцаткой. Я как-то играл турнир, так пробочно играл на тренировках. Честно, я немножечко [в гробу видал] эту «эмку». Она просто… Я не знаю, как они играют с ней. Никого невозможно убить. Одно дело тридцатка. Взял, зажал по-мужски, троих [убил]. К примеру, скажу так. У вас двадцатка, идет rush B, пять человек выпрыгивает. Ты тратишь на первого пуль десять. Остальные четверо тебя просто [задавят]. Поэтому тридцатка — это мой лучший друг».

Михаил Dosia Столяров:

«На моих позициях вообще не нужна такая «эмка», [как M4A1-S]. Нужно много патронов, нужен шум и все такое».

Абай HObbit Хасенов:

«Почему я играю с «эмкой» с глушителем? Во-первых, с глушителем тебя не слышат. То есть если ты стреляешь сдалека — тебя не слышно, противник не может понять, откуда. Во-вторых, четкость. Для меня важно убить одного, потом второго. Думаю, с глушителем я могу сделать минимум один килл, а то и два. Да, без глушителя, если бы я играл, то мог бы делать больше, но с двадцаткой стабильность высока. Поэтому я играю с двадцаткой. Урон у них одинаковый. Единственное, у глушителя отдачи меньше. Это единственный плюс. Но есть минус: это меньше пуль, и патроны иногда как будто захлебывает. То есть медленнее стреляешь. Но если ты играешь много, привыкаешь, то это наоборот как-то».