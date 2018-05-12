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Александр Кержаков: «Кришито, ты навсегда остаешься сине-бело-голубым»
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Александр Кержаков: «Кришито, ты навсегда остаешься сине-бело-голубым» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков обратился к защитнику команды Доменико Кришито. Итальянец в матче 30-го туре чемпионата России против «СКА-Хабаровск» в последний раз сыграет за команду из Санкт-Петербурга.
— Миммо! Прошло практически семь лет, как ты появился в составе питерского «Зенита». Я прекрасно помню твой дебютный матч в 2011 году против ЦСКА, твое волнение, как мы все пытались тебе помочь. Я помню эту корявенькую… да что там, давай говорить честно — плохую передачу с левого фланга от тебя в штрафную, которую мне пришлось воплотить в гол, чтобы ты почувствовал себя раскрепощенно и уверенно, — сказал Кержаков в интервью официальному сайту клуба. — Именно с той передачи и пошло твое восхождение в «Зените». На протяжении семи сезонов ты радовал болельщиков своей великолепной игрой. Ты по праву стал в последние годы капитаном «Зенита». Ты единственный итальянец в составе «Зенита», который выводил команду с капитанской повязкой. И ты единственный итальянец в составе «Зенита», который отдавал мне голевые передачи. Как я могу тебя забыть, если ты единственный итальянец, который делал мне их? Миммо, я хочу тебе пожелать, во-первых, крепкого здоровья. Во-вторых, удачи в твоем новом клубе. И помни, что ты навсегда остаешься сине-бело-голубым. Пускай не весь, но хотя бы наполовину. Желаю удачи и здоровья тебе и твоим детям. Только такие красавцы. Всего тебе хорошего.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Он состоится 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.
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