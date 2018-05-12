Халк — Кришито: «Я с радостью делил с тобой раздевалку»

Бывший форвард "Зенита" Халк обратился к защитнку команды Доменико Кришито . 31-летний итальянец в матче 30-го туре чемпионата России против «СКА-Хабаровск» в последний раз сыграет за команду из Санкт-Петербурга.

— Привет, Миммо! Брат, мне очень приятно находиться здесь и говорить о тебе, — сказал Халк. — Я с радостью делил с тобой раздевалку, и мне было очень приятно стать твоим другом. Ты — человек, который останется в моем сердце на всю жизнь, ты мой друг не только на поле, но и за его пределами. Желаю тебе всей удачи мира на всех этапах твоей жизни.

Я верю, что куда бы ты ни пошел, ты будешь счастлив — тебя прекрасно примут абсолютно везде. И ты будешь там делать то, что всегда прекрасно делал, не только в «Зените», но и во всех остальных клубах, в которых играл. Пусть все будет хорошо — продолжай писать историю своей жизни. Я уверен, что и болельщики, и руководители «Зенита» довольны твоей работой и благодарны тебе. Я, как твой партнер по команде, тоже тебя благодарю и желаю всей удачи в мире. Благослови тебя Господь! Целую! Пока!

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Он состоится 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.