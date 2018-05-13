Ещё
Тест: есть ли у тебя время на личную жизнь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: есть ли у тебя время на личную жизнь 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Большинство женщин видит четкую параллель между отсутствием личной жизни и отсутствием времени. Но тем не менее они все же находят лишний час и несутся к мозгоправам в надежде решить эту задачку. Девушки, а может, лучше лишний раз сгонять на свидание с прекрасным парнем? Посидеть, пофлиртовать, может быть, даже заняться сексом, нежели копаться в своих комплексах.
Кто ищет, тот всегда найдет, знаешь ли. В нашем мире сидеть и ждать, даже если ожидания проходят в кресле психолога — значит бездействовать. А это вряд ли заставит мужчину мечты заглянуть к тебе на огонек. Если он не сантехник или твой сосед, у которого, когда-нибудь все же закончится соль!
Никто не спорит, счастье может настигнуть, в самый неожиданный момент, но, согласись, гораздо романтичнее сбить его с ног по пути на работу или облить кофе в кафе, чем без конца пересматривать мимишные фильмы, где он ее так любит, а она его еще сильнее, и тяжело вздыхать, мечтая, чтобы у тебя было так же…
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
WMJ.ru: последние новости
Тест: образ какой кинодивы близок тебе по духу Классика, рок или хип-хоп? Какая ты музыка по знаку Зодиака Пышный бюст Рианны рвется наружу из кружевного боди
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка пришла в шок, узнав, кем является ее щенок27
Дикие традиции первой брачной ночи15
В Азове археологи обнаружили странную вещь из металла
Марсоход запечатлел над планетой летящую «птицу»188
Почему у русских были цари, а не короли
Видео
13:54
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать
Места
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
03:25
У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине
Безумный мир
05:48
Невероятные предметы, найденные после цунами
Вещи
06:20
Это важно для всех, кто летает на самолетах
Вещи
05:19
Что происходит в заброшенных городах-призраках
Места
04:31
Факты о Земле, которые знают единицы
Безумный мир
10:44
Странные факты о викингах, которые вы не знали
Истории
03:53
6 секретов привычных вещей
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение