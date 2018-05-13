Тест: есть ли у тебя время на личную жизнь

Большинство женщин видит четкую параллель между отсутствием личной жизни и отсутствием времени. Но тем не менее они все же находят лишний час и несутся к мозгоправам в надежде решить эту задачку. Девушки, а может, лучше лишний раз сгонять на свидание с прекрасным парнем? Посидеть, пофлиртовать, может быть, даже заняться сексом, нежели копаться в своих комплексах.

Кто ищет, тот всегда найдет, знаешь ли. В нашем мире сидеть и ждать, даже если ожидания проходят в кресле психолога — значит бездействовать. А это вряд ли заставит мужчину мечты заглянуть к тебе на огонек. Если он не сантехник или твой сосед, у которого, когда-нибудь все же закончится соль!

Никто не спорит, счастье может настигнуть, в самый неожиданный момент, но, согласись, гораздо романтичнее сбить его с ног по пути на работу или облить кофе в кафе, чем без конца пересматривать мимишные фильмы, где он ее так любит, а она его еще сильнее, и тяжело вздыхать, мечтая, чтобы у тебя было так же…

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK