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Эмманюэль Пети: «Венгер сказал, что мне нужно выпивать, ходить в бары, ночные клубы»
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Эмманюэль Пети: «Венгер сказал, что мне нужно выпивать, ходить в бары, ночные клубы» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Бывший полузащитник сборной Франции Эмманюэль Пети рассказал, какой совет получил от главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, когда они вместе работали в «Монако».
— Я был очень тихим подростком и все время боролся со своими внутренними демонами, — приводит The Sun слова Пети. — Помню свой первый матч за «Монако», я играл в центре защиты. Мы сыграли 0:0, и я получил много комплиментов в прессе. В воскресенье утром я тренировался в учебном центре клуба, и ко мне подошел Арсен. Он спросил: «Мы можем поговорить?» Я думал, что он собирается поговорить об матче— как я играл, что мне нужно улучшить. Это было так, но заняло лишь пару минут. После этого он сразу же сосредоточился не на футболисте, а на человеке. Он спросил, как я обычно провожу свои дни. Я сказал, что просыпаюсь, завтракаю, тренируюсь, возвращаюсь домой, ужинаю и ложусь спать. Он сказал: «Это проблема. Тебе 18 лет, ты должен жить согласно своему возрасту. Тебе нужно выпивать, ходить в бары, ночные клубы. Жизнь не темна, она может быть очень красивой, если смотреть в правильном направлении». После этого разговора я подумал про себя: «Никогда не встречал в футболе такого парня, как он».
Пети играл за «Монако» с 1985 по 1997-й, включая молодежные команды. Венгер был тренером монегасков в 1987-1994 годах. Позже их пути пересеклись в «Арсенале», где под руководством Венгера Пети выступал с 1997 по 2000 годы.
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