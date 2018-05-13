Чему научат детей домашние животные и нужны ли они вам

Наши младшие мальчики одержимы жаждой размножения. Если ловят муху, то всегда долго изучают ее в лупу на предмет определения пола. Если ловят какую-то другую букашку, то тоже всегда с воплями: «А-а-а! Тут нет самца! Как же она будет размножаться?».

НАСЕКОМЫЕ

Больше всего они любят богомолов и тараканов. Кстати, это родственные виды. А любят их потому, что у них есть оотеки. Оотека — это мешочек с яйцами, из которого потом выходят живые малыши. Настоящее чудо. Находишь его где-нибудь, приносишь домой, а через определенное количество дней у тебя появляется от двадцати до пятидесяти малышей, которые ползают в коробке и все едят.

Кстати, если к тараканам отношение сложное у многих, то богомолов очень рекомендуем. Никаких аллергий. Гулять на улице с ними не надо, интересно за ними наблюдать, коллегам на работе есть о чем рассказать. И купить их в большом городе несложно совсем. Лучше африканских богомолов — они для новичка самые удобные и неприхотливые. Только держите их по одному, богомолы не дружат между собой.

Саша: Для тараканов, кстати говоря, всегда нужна мокрая посудная губка и тертая морковь. Иначе они будут плохо линять на крылатую стадию! Если у вас нет мокрой посудной губки или морковь у вас нетертая, то вы жестокий садист!

— А! Там таракан ползает!

— Где? В холодильнике? Ты что, Миша, больной! Он же замерзнет! Ты его вытащил? А кто это? Имаго? Он уже полинял на крылатую стадию? Давай его размножим!

— Черноточечная моль? — авторитетно спросил Костя.

— Ха! И где у нее черные точки? Ты только свою моль и знаешь! И потом, разве у моли кормовое растение — шиповник? — заявил Саша.

Посадив гусеницу на руку, он стал представлять, как она окуклится и из нее вырастет самец-бабочка.

«Прости, жучок, у меня нет времени с тобой разговаривать! — скажет самец-бабочка. — Я живу всего один день. Поэтому мне нужно быстренько размножиться».

«А мне что делать?» — спросит жучок.

«А ты ползай по дереву: туда-сюда, туда-сюда. Если маскировочная окраска у тебя плохая, тебя сожрут! А если хорошая, тебе надо занять кормовую территорию и охранять ее! Тогда к тебе прилетит самка! До свидания, жучок!» Из книги «Таинственный Ктототам»

ЖИВОТНЫЕ

Ничего так сильно не учит ребенка любить, как растения и животные. Хотя, конечно, это будет любовь несколько шумная. Вы будете гоняться с веником за кошками, ловить за шкирку собаку, плакать, держа за заднюю лапку задушенного хомячка, и клясться, что вот когда все эти животные помрут, ни за что новых больше не заведу. Но на самом деле это и есть любовь. Все остальное — это какое-то суррогатное блюдо под замещающим соусом.

Нашу кошку мы нашли на море. Это был котенок примерно недель трех, о котором мы подумали, что он слепой. На месте глаз были такие песочные блямбы. И за котенком прыгала одноногая чайка. Второй ноги у нее не было. Примерно до половины только, а дальше культяпка. Мы решили, что чайка выклевала котенку глаза и теперь собирается его доесть. Мы сунули котенка в пакет и повезли к ветеринару. У меня на багажнике велосипеда сидел Саша с пакетом, в котором орал котенок. Когда котенок пытался выползти, мы его заталкивали обратно. Доезжаем до ветеринарки и понимаем, что она закрылась полчаса назад. Это было воскресенье, и она работала только до трех. Мы заглядываем в пакет, чтобы проверить, жив ли котенок, и видим, что у него открылся один глаз. Как-то сквозь песок. Это нас немного радует, потому что понимаем, что хотя бы на один глаз кошка видит. Приезжаем домой, начинаем промывать глаза чаем. Видим, что и второй глаз под песком обозначился. И от носа песок отковырялся. Выглядит котенок скверно, но вполне себе живой. Вот так завис котенок. Оказалось, кошка. Потом через годик она принесла пять котят. Трех мы раздали, а два зависли и выросли. И из одной кошки стало три.

Если вы все делаете продуманно и по плану, то запланируйте себе одну собаку и четырех детей. Это та нагрузка, с которой справляться относительно легко. 4 ребенка и одна собака — это верхняя граница комфорта. С такой нагрузкой вы сможете еще путешествовать, куда-то ходить вечерами и думать не только о детях, но порой и о себе.

РАСТЕНИЯ

Еще у нас очень много растений. Практически все комнатные растения, которые можно купить в магазине или на рынке, или у бабульки, стоящей у магазина, у нас есть.

Самые хорошие растения, кстати, всегда у бабулек. Наши дети любят читать лекции по этому поводу. Особенно Саша, который все разбивает на первое, второе, третье.

Первое: бабулька растит их не в теплице с повышенной влажностью и фиксированным температурным режимом, а в обычной городской среде, и растения у нее закаленные. Не будут болеть. Второе: у бабульки обычно не легкий торф, а просто обычная земля. Третье: ты доставляешь человеку радость или помощь, что-то у него покупая.

О вопросах воспитания детей пишите папе Диме Емцу на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка» Не забудьте сделать на конверте пометку «Папа знает»!

ОБ АВТОРЕ

Филолог и писатель, автор более 30 книг. О сновные книжные серии: « Таня Гроттер », «Мефодий Буслаев», «Школа ныряльщиков». Проблемам родительства и многодетных семей посвящены книги «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный Ктототам». Женат, отец семерых детей.

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