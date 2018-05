Жена Кришито: «Ты получил благодарность за все, что сделал в Санкт-Петербурге»

Памела Кришито, жена защитника "Зенита" Доменико Кришито , оставила ему трогательное послание в Инстаграме. Сегодня итальянец провел за «Зенит» последний матч — против «СКА-Хабаровска» (6:0). Летом он покидает клуб, где выступал с 2012 года.

"Сегодня ты получил благодарность за все хорошее, что сделал и оставил в этом красивом городе Санкт-Петербурге! Болельщики пришли, чтобы поаплодировать твоим слезам, потому что в каждом месте, где ты оставляешь свой след, ты заставляешь влюбиться в тебя и уважать за то, что ты делаешь. Ты настоящий проессионал и скромный человек, которого уважают все, с кем ты работал. Ты выдающийся капитан, и я желаю тебе исполнить еще не исполненные мечты. Я буду с тобой, потому что готова поддержать и обнять и в горе, и в радости. Я люблю тебя, капитан. Вечно твоя, Памела", — написала жена Кришито.

Oggi hai avuto la conferma di ciò che di buono hai dato e lasciato in questa splendida città, San Pietroburgo! Erano tutti li, a sostenerti a ringraziarti ad applaudirti a piangere, perché in ogni posto in cui vai lasci il segno, riesci a farti amare stimare e rispettare ovunque tu sia, perché sei un grande professionista perché sei un uomo umile perché rispetti e stimi chiunque lavori con te o per te. Sei grande capitano e ti auguro di esaudire ogni sogno ancora non realizzato, sono sicura che nei prossimi anni raggiungerai moltissime soddisfazioni e sappi che IO sarò al tuo fianco, perché ho scelto te nel bene e sopratutto nel male e ti sosterrò abbraccerò e accarezzerò tutte le volte che ne avrai bisogno. TI AMO CAPITANO. Tua per sempre..Pamela

Публикация от Domenico criscito (@domenicocriscito8691) 13 Май 2018 в 7:34 PDT Зенит — СКА-Хабаровск

