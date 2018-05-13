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Девушка думала, что парень возле ее дома влюбился, но правда была совсем другая..
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Девушка думала, что парень возле ее дома влюбился, но правда была совсем другая.. 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Девушка начала замечать парня, который стоял перед ее домом каждый день вечером. Она заметила, что он приходил в основном по вечерам и выходным.
Парень никогда не пытался говорить с ней и не показывал никаких жестов, он просто ходил сюда и туда, заглядывая в свой мобильный телефон и иногда украдкой бросая взгляд на нее.
Так продолжалось в течение года, и девушка поняла, что парень влюблен в нее, но была слишком застенчив, чтобы выразить свои чувства. Так она сказала своим родителям. Они тоже видели его и даже обсуждали с бабушкой и дедушкой их возможный брак, но хотели, чтобы она сделала первый шаг.
На следующий день она пошла к нему и сказала: «Привет. Я Джада»
«Привет. Я Смит, » — ответил он.
Услышав это, девушка была довольна тем, как подходили их имена — Уилл Смит и Джада Пинкетт. Она сказала: «Я очень ценю твое терпение и порядочность. Ты стоишь перед моим домом каждый день около года. Я понимаю, что ты влюблен в меня, но слишком застенчив, чтобы сказать это. Я думаю, что ты мне тоже нравишься, и было бы здорово, если бы мы поженились»
Парень неловко улыбнулся и, наконец, сказал: «Пожалуйста, прости меня. Wi-Fi в вашем доме не имеет пароля, поэтому я использовал его, чтобы поговорить с моей девушкой…»
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