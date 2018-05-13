История Разрушителя из «Dark Nights: Metal»

До этого я публиковал обзор ваншота о Бэтмене, ставшем богом войны.

В этой же части большой истории рассказывается о Бэтмене, принявшем облик Думсдея и назвавшийся Разрушителем. О том, как он стал таким, подробнее в этом обзоре.

Явившись в наш мир, Разрушитель, сразу направился к Крепости одиночества — таково было задание Барбатоса. Бэтмен должен был найти под ней некий Камертон. У крепости Бэтса с боем встретил Лобо. Но даже Лобо не выдержал этой схватки. Разрушитель зашвырнул того на Солнце, где до сего непобедимый наемник должен был сгореть до последней своей клетки.

Далее повествование возвращается во времени на сутки назад, в Метрополис. Разрушитель появился там в человеческом облике, в облике Брюса Уэйна. Пришел он к Лоис Лейн. Та поняла, что имеет дело не тем Брюсом, которого знала. Поэтому человек, стоящий перед ней, решил рассказать свою историю.

Мы никогда не знали, как это произошло. Наверное, именно поэтому, нам было так страшно. Вспышка ли на Солнце помутнила его рассудок? Проделки Дарксайда, Мистера Майнда или нового вида криптонита, который создал Лютор? Мы потратили недели, чтобы найти ответ, потому что знали, что это не он. Мы знали, что если сможем достучаться до него, то это все прекратится. Что его можно будет спасти. Так было до тех пор, пока он не убил свою жену. Нашу Лоис Лейн. Тогда я понял, что совершенно неважно, как и почему это произошло.

Бэтмен понял, что неважно как и каким путем, но он остановит сумасшедшего бога, который готов уничтожить человечество и планету. Он пытался убить Супермена с помощью копья из криптонита. Но у Брюса не получилось, он был разбит. А Криптонец все такой же невредимый парил в воздухе в своих красно-синих цветах надежды.

Я одного не понимаю, Брюс. Остальные члены Лиги один за другим утверждали, что ты можешь победить меня. Если бы мы сражались по-настоящему и никто из нас не сдерживался. Одним лишь взглядом я могу разорвать тебя пополам, одним лишь вдохом заморозить твое сердце, самым слабым прикосновением я могу сломать тебе каждую косточку. А что есть у тебя, Брюс? Копье? Ты осознаешь, насколько Вы все слабее меня?

Бэтмен до последнего не хотел делать того, что сделал. До последнего надеялся, что сможет достучаться до Кларка, вернуть своего друга. Но этого не случилось. Тогда Брюсу пришлось использовать штамм вируса Думсдея, который он ранее изучал. Бэтс чувствовал, как на его коже растет и костенеет броня, также чувствовал, как в тоже время каменеет и сердце. Вирус освободил его от любви, которой Кларк Кент когда заразил Брюса. И освобождение было чертовски крутым.

После этого Брюс смог победить Супермена. И убил его.

Затем Бэтс помог оставшимся людям. Помог им также освободиться от любви. С помощью того же вируса. Но, видимо, было уже поздно.

Миру пришел конец. И тогда явился Бэтмен, который смеется. Он рассказал Брюсу, что происходит и позвал в другой мир. Мир, которому надо преподать суровый урок.

Повествование снова возвращается к встрече Разрушителя и Лоис. На помощь последней приходит Супергерл, но и та оказывается слишком слаба, чтобы противостоять завоевателю. Но все же Кара отвлекла того, а Лоис Лейн смогла сбежать. Но жена Супермена уже таже является переносчицей вируса. Поэтому, пока было время до неотвратимого превращения, Лоис была вынуждена спрятать своего сына, Супербоя, в секретной комнате. В комнате, в которой тот будет защищен от любой угрозы. Так Лоис и сделала.

И перед смертью, я надеюсь, ты узришь истину, Кларк. Надеюсь, что каким-то образом ты услышишь мой голос из своей тюрьмы в Темной мультивселенной. Надеюсь, ты почувствуешь мою ненависть. Потому что это все из-за тебя, как в моем мире, так и в любом другом. Ты заставил их поверить. Ты уверил их, что всегда будешь рядом, чтобы спасти, подбодрить, сделать лучше. И именно эта вера опустошит твой мир.

Эта история продолжится в ваншоте «Бэтмен, который смеется».