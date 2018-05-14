Звезда Первого канала Яна Кошкина — о покорении российской эстрады, участии в «Голосе», своей фигуре и пластике

WMJ.ru пообщался с эффектной брюнеткой и узнал, почему она решила заняться музыкой, как относится к нападкам хейтеров, от природы ли у нее такие пухлые губы и роскошные формы, и не только. Подробнее читай в нашем эксклюзивном интервью с Яной Кошкиной.

WMJ.ru: Яна, недавно ты выпустила свой дебютный трек «На красный свет». Поздравляем! Скажи, почему решила попробовать себя на музыкальном поприще, ведь ты и так уже телеведущая и актриса?

Яна Кошкина:Спасибо! Музыка меня привлекала с самого детства, а профессионально заниматься вокалом я начала с первого курса театральной академии. Педагоги говорили, что мне нельзя бросать это дело, потому что у меня очень хороший слух. И я прислушалась к их совету.

WMJ.ru: Если так давно этим занимаешься, почему решила выпустить песню лишь сейчас?

Я. К. :Мне кажется, всему свое время. Решения приходят на уровне интуиции. Когда ты понимаешь, что готов выпустить песню, тогда это и нужно делать.

WMJ.ru: Ты ведь принимала участие в слепых прослушиваниях в шоу «Голос». Планируешь снова попробовать свои силы, если запустят новый сезон?

Я. К. :Посмотрим… (Улыбается.)

WMJ.ru: Сейчас немало восходящих певиц. Чем твои песни будут разительно отличаться от других?

Я. К. :На мой взгляд, люди всегда чувствуют искренность. Когда продукт делается ради прибыли или ради каких-то других целей — это не всегда интересно. А когда это искренне и от души, то отклик будет.

WMJ.ru: Ставишь своей целью покорить российский шоу-бизнес?

Я. К. :Я таких целей себе никогда не ставила. В первую очередь делаю это для своего удовольствия.

WMJ.ru: Не боишься, что коллеги по цеху могут воспринять твое творчество в штыки, как это уже было с некоторыми певицами?

Я. К. :Невозможно нравиться всем. Всегда найдутся люди, и неважно, коллеги это или зрители, которые будут чем-то недовольны. Это абсолютно нормально. Если критика здоровая, то я, конечно же, к ней прислушиваюсь и делаю определенные выводы.

WMJ.ru: Как относишься к нападкам хейтеров?

Я. К. :Еще несколько лет назад я переживала из-за того, что мне пишут гадости, и причем не всегда заслуженно. Сегодня же отношусь к этому абсолютно спокойно.

WMJ.ru: То есть ты не вспыльчивый человек?

Я. К. :Почему же, я как раз очень вспыльчивый человек (улыбается). Просто не вижу смысла распыляться на людей, с которыми я не знакома и которые пишут оскорбления просто для того, чтобы что-то написать. Это неразумно.

WMJ.ru: Многие в Сети любят обсуждать твою эффектную внешность и часто задаются вопросом о том, от природы ли у тебя такие пухлые губы и роскошный бюст. Так как обстоят дела на самом деле?

Я. К. :Достаточно посмотреть на мою маму, и ответ найдется сразу. Она очень красивая и, между прочим, обладает формами ничуть не хуже, а, может, даже и лучше моих. Когда мы с ней приходим, например, в ресторан, все думают, что это моя подруга, а не мама, она потрясающе выглядит (улыбается).

WMJ.ru: Как вообще относишься к пластике?

Я. К. :Если она кому-то необходима, то почему бы и нет?

WMJ.ru: Чем занимаешься помимо съемок в кино, музыки и работы телеведущей?

Я. К. :Времени практически не остается ни на что. Единственное, успеваю вечером после съемок доползти до спортзала (улыбается). Поэтому сейчас занимаюсь только своей любимой работой и очень рада этому.

WMJ.ru: С учетом твоих планов и загруженности остается ли время на личную жизнь?

Я. К. :Остается. Мне кажется, без нее жить было бы непросто (улыбается).

WMJ.ru: Планируешь представить своего мужчину поклонникам?

Я. К. :Когда придет время, я обязательно подробно расскажу, кто мой мужчина, чем он занимается, и покажу, как он выглядит (смеется).

WMJ.ru: Как вообще относишься к пристальному вниманию к себе?

Я. К. :Это нормально, я публичный человек (улыбается).

WMJ.ru: А помнишь момент, когда тебя стали узнавать на улице?

Я. К. :Лет в 12-13 я уже снималась в популярном питерском сериале про школьников. Можно сказать, с детства была на виду, поэтому сейчас и не припомню, когда меня впервые стали узнавать на улице (Улыбается.)

WMJ.ru: Занятие актерским мастерством было твоей инициативой или родителей?

Я. К. :Вообще, я с трех лет профессионально занималась художественной гимнастикой. Это как раз таки было маминой инициативой, потому что в таком раннем возрасте дети еще не понимают, чего они хотят. А что касается актерского пути, то эта профессия нашла меня сама в 12 лет, когда я начала сниматься в сериале. Поняв, что это мое, я решила поступать в театральную академию.

WMJ.ru: А как мама отнеслась к твоему выбору, ведь она хотела, чтобы ты занималась гимнастикой?

Я. К. :Мама, так же как и папа, очень положительно к этому отнеслась. Они никогда мне ничего не запрещали, за что им огромное спасибо. В театральный вуз я поступила с первого раза, да еще и на бесплатное отделение, что происходит крайне редко. Тогда на одно место было более 300 человек, а взяли меня! Это о многом говорит. После этого мама поняла, что у меня может что-то получиться.

WMJ.ru: Многие считают, что популярность к тебе пришла после сериала «ЧОП», где ты сыграла эффектную красотку. Не боишься закрепиться в этом амплуа?

Я. К. :Нет. Несмотря на то что в основном снимаюсь в фильмах и сериалах комедийного жанра, по образованию я актриса драматического театра и кино. Люди, которые хорошо меня знают, прекрасно понимают, что все-таки драма — это мое. Но если мне неплохо даются комедийные роли, меня на них утверждают и приглашают теперь все чаще без проб, то это тоже здорово (улыбается)!

WMJ.ru: Давай поговорим о красоте. Скажи, как тебе удается поддерживать фигуру в форме?

Я. К. :Думаю, что в моем случае занятия художественной гимнастикой не прошли бесследно. Это касается и характера, и внешности. Тренировки были по два раза в день на протяжении многих лет. Сейчас же мне просто нужно поддерживать форму, что я и делаю. Хожу в спортзал, даже когда очень устаю после работы, и делаю это не для галочки, а потому что получаю удовольствие.

WMJ.ru: А что насчет питания?

Я. К. :Некоторые люди едят все подряд и в любых количествах. Я придерживаюсь такой позиции: если чувствуешь, что хочешь есть, — поешь, если не хочешь — не заставляй себя.

WMJ.ru: То есть на строгих диетах ты не сидишь?

Я. К. :Диета, на мой взгляд, слово неправильное и звучит как какое-то наказание (смеется). Я просто не люблю есть некоторые продукты, от которых можно поправиться, например торты. Некоторые люди говорят: «Вот бы картошечку жареную покушать», — а я вот не люблю ее, и все (улыбается)!

WMJ.ru: А что тогда ты ешь?

Я. К. :Предпочитаю морепродукты, креветки в любом виде, вкусные супчики, салатики, которые готовит моя мама. Не люблю объедаться и не понимаю людей, которые переедают в ресторане, а потом пьют какие-то таблетки, чтобы в желудке не было тяжести. Ну зачем, спрашивается, ты столько ел (смеется)? Мне кажется, от еды надо получать удовольствие.

WMJ.ru: То есть бутерброд в перерывах между съемками — это не про тебя?

Я. К. :Если больше ничего нет, то кусок колбасы я, может, и съем. Но печенье, сушки и сухари, которые, как правило, есть на съемочной площадке, — нет.

WMJ.ru: Значит, твоя роскошная фигура — это генетика вкупе с упорным трудом?

Я. К. :Думаю, да. Даже если природа наградила вас отличными данными, все равно надо держать себя в форме.

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Текст:беседовала Валерия Яковлева