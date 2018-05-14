Ещё
Новый арт-объект о любви к Костроме удивил оригинальностью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый арт-объект о любви к Костроме удивил оригинальностью 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме на набережной установили новую надпись: «Кострома любит тебя», узнал KOSTROMA.TODAY. Ее установили на прошлой неделе.
Отметим, что во многих городах России сейчас установлены надпись такого типа. Однако почти везде формат другой — «Я люблю… (название города)».
В Костроме такая тоже есть — правда, на зиму ее убирает в хранилище, и достает только по особым датам.
Как узнал корреспондент KOSTROMA.TODAY, новую надпись для набережной решили сделать другой: во-первых, стационарной, во-вторых, подчеркнуть, что это Кострома любит тех, кто тут живет и приезжает в гости.
«Везде любят город, а у нас город любит тебя», — написал в соцсетях глава администрации Костромы Виктор ЕМЕЦ.
Впрочем, надпись уже успели раскритиковать в соцсетях — не всем понравился окружающий пейзаж. Костромичи осудили и «вытоптанную травы» сзади букв, а также «зеленый забор».
Kostroma.Today: последние новости
Стартовали продажи «Умного дома» от «Ростелекома» Костромская область станет местом производства палочек для мороженого
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная лексика на Руси: никаких запретов41
Монета СССР за миллион: найти клад у себя дома232
Гибель Сергея Есенина: что произошло на самом деле84
Девушка пришла в шок, узнав, кем является ее щенок51
Гималайские монахи показали свои сверхсилы ученым61
Видео
13:54
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать
Места
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
05:19
Какие загадки хранят храмы
Места
04:12
Что НАСА «прячет» на Плутоне
Места
10:21
Поразительные факты о том, что вы видите ежедневно
Вещи
01:00
Американских «пришельцев» выдают за лобстеров
Безумный мир
03:25
У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине
Безумный мир
05:48
Невероятные предметы, найденные после цунами
Вещи
06:20
Это важно для всех, кто летает на самолетах
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение