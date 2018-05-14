Новый арт-объект о любви к Костроме удивил оригинальностью

В Костроме на набережной установили новую надпись: «Кострома любит тебя», узнал KOSTROMA.TODAY. Ее установили на прошлой неделе.

Отметим, что во многих городах России сейчас установлены надпись такого типа. Однако почти везде формат другой — «Я люблю… (название города)».

В Костроме такая тоже есть — правда, на зиму ее убирает в хранилище, и достает только по особым датам.

Как узнал корреспондент KOSTROMA.TODAY, новую надпись для набережной решили сделать другой: во-первых, стационарной, во-вторых, подчеркнуть, что это Кострома любит тех, кто тут живет и приезжает в гости.

«Везде любят город, а у нас город любит тебя», — написал в соцсетях глава администрации Костромы Виктор ЕМЕЦ

Впрочем, надпись уже успели раскритиковать в соцсетях — не всем понравился окружающий пейзаж. Костромичи осудили и «вытоптанную травы» сзади букв, а также «зеленый забор».