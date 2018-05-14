«Не надо валить»: наблюдения эмигрантки из России

Возможно, вы иногда задумываетесь о том, чтобы уехать из России навсегда. Но эмиграция подходит далеко не всем. Редактор Евы.Ру, на своем личном опыте познавшая эмиграцию, составила список пунктов, красноречиво говорящий, что покидать родные края вам не стоит. (Написано с любовью, юмором и заботой, и решение, безусловно, остается за вами).

В последние годы многие уезжают из России. Кто-то едет учиться и решает остаться, кто-то выходит замуж, кто-то находит работу, кто-то просто покупает недвижимость и решает уйти на пенсию. Возможно, вы тоже задумывалась о том, чтобы сменить страну проживания.

Мы не будем вас отговаривать, мы расскажем, что есть люди, которым «валить» ни в коем случае нельзя! Они страдают в изгнании, жалуются на отсутствие помидоров, как у бабушки, а также на засилье гомосексуалистов и мигрантов. Вот верные признаки того, что вам лучше остаться в России и забыть про Европу (США и Канаду).

Вы свысока смотрите на мигрантов

Понимаете, после переезда вы тоже окажетесь мигрантом, и с чего вы решили, что вы — мигрант более качественный, чем беженец из Сирии? В общем, с терпимостью и толерантностью вообще придется поработать. Переходим к следующему пункту.

Вы не понимаете, что такое феминизм

Вы осуждаете феминисток, полагая, что это те самые женщины, которые не бреют ноги, не пользуются макияжем и похожи на мужчин. К движению феминизма в мире относятся более чем уважительно, так что придется разобраться, что тут к чему.

Ну а если вы не считаете, что женщины и мужчины должны получать равную зарплату или полагаете, что у женщины есть своя особая энергия, которой она делится с мужчиной, получая за это материальный блага, то не стоит никуда уезжать. Можно в Саудовскую Аравию или Арабские Эмираты. В Европу — не надо, честное слово.

Больше всего на свете вы любите советскую кухню

Образец вкуса для вас — оливье, холодец и гречка. В таком случае эмиграция превратится в вечные поиски ряженки или киселя, которых не будет в вашей стране проживания. Вам будет сниться селёдка и вы будете просыпать в слезах, даже если вокруг вас разложены свежие устрицы и осьминоги исполнят восхитительный танец.

Вы бьете или шлепаете детей и считаете, что это нормально

Логика «меня били — и ничего» не работает в правовом пространстве. Если кто-то увидит на улице, как вы лупите ребенка, человек тут же вызовет опеку, то же самое могут сделать соседи, если заподозрят, что вы не очень добросовестный родитель. В целом, это относится к любому насилию в семье.

Например, в Испании, если жена пожалуется на мужа, его тут же арестуют. Да даже моральное насилие не пройдет даром — за постоянные оскорбления можно получить предписания не приближаться к жертве и серьезный штраф.

Вы считаете, что европейцы тускло одеваются, особенно не хватает стиля парижанкам

И прически, прически у них неухоженные! Да еще и не красятся почти, так и выходят на свет божий — без туши. Да, весь мир большими шагами идет к естественности, не надо тормозить прогресс.

Вы любите осуждать

Вы точно знаете, кто и как должен поступить в какой ситуации, как одеться и как сделать книксен.

И ваше представление о мире — единственно верное, вы не упускаете шанса поучить кого-то жизни, еще бы — вы наследник великой русской культуры. Только вот культура осуждения теперь не в моде, каждый занимается своими делами, и именно так, как ему это нравится, а лекала «как надо лучше» давно пора оставить при себе.

Вы ипохондрик, вам надо постоянно проверяться у врача

Привычка часто водить детей в поликлинику, сдавать кровь и мочу — просто так, без видимых причин — чисто российский феномен. Система здравоохранения в Европе устроена так, что к врачу ходят, лишь когда болеют. А от простуды ничего, кроме парацетамола, не выписывают. Нет, оксолиновую мазь тоже не дают, потому что от нее вреда больше, чем пользы.

Вы презираете физический труд и все профессии, связанные с ним

В эмиграции гордится дипломом университета не получится, он никого не интересует, и никакого уважения не вызывает. Уважение вызывают люди, у которых есть работа. Любая постоянная работа, даже cамая простая.

Вы не воспринимаете геев

При мысли, что ваш сын может быть гомосексуалистом, у вас встают волосы дыбом. Простите, в Европе, США, Канаде и прочих Австралиях вам придется столкнуться с тем, что «эти ребята» держатся за руку и целуются у вас на глазах. Потому что «кто любит, тот и прав». Более того, они проводят демонстрации, развешивают разноцветные флаги, а самые дерзкие — женятся.

Детям в школах будут говорить, что семья с двумя мамами или двумя папами — это совершенно нормально. Так что, если вы с этим не согласны, оставайтесь дома, тут все тихо, гомосексуализм только под прикрытием.

Вы не знаете ни одного языка, кроме родного

Шанс еще есть, но отсутствие интереса к языкам говорит об отсутствии интереса к другим культурам. Можно, конечно, жить в русскоязычном анклаве, но так вы никогда не интегрируетесь в общество и не будете чувствовать себя комфортно в новой стране проживания.

Вы считаете, что как только спуститесь с трапа, начнётся новая счастливая жизнь

Нет, она не начнется, потому что все свое (то, что вы подумали) мы всегда возим с собой!