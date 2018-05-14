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Рынска облила грязью Долецкую
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Рынска облила грязью Долецкую 

News.ru 2 часа назад
Светский обозреватель Божена Рынска, известная своими нелицеприятными высказываниями обо всем на свете — от беженцев до Ксении Собчак, на этот раз добралась до бывшего главного редактора журналов Vogue и Interview Алены Долецкой. Рынска прочитала автобиографию Долецкой «Не жизнь, а сказка» и возмутилась написанному.
«Не понимаю, почему Алёна Долецкая не назвала свою книгу «2 судимости, 3 мужа, 8 выкидышей и 100 тонн г…на про моих друзей»? Так было бы честнее что ли. А то жизнерадостная обложка ее книги «Не жизнь, а сказка» вводит в заблуждение. Открываешь это, листаешь — а там г…но струями х…ит», — пишет Рынска в своем авторском Telegram-канале.
По ее словам, резче всего журналистка «прошлась» по президенту Brand Development Condé Nast International Карине Добротворской, которая и уволила Долецкую из Vogue. Рынска называет добротворскую «блестящей», хотя в колонке, написанной колумнисткой 8 лет назад на уход Долецкой из главного глянцевого журнала в России, употребляла эпитеты «муравей», «Сальери», «упорный железобетонный пахарь», у которого «нет и не будет полетности».
«Самое мерзкое она приберегла для блестящей Карины Добротворской, о которой она пишет «девушка со взглядом затаившийся змеи». И далее все страницы пропитаны ядом и г…ном. Жаль, что у приличных людей, знавших Долецкую все эти годы, хватает воспитания не писать о ней аналогичные опусы», — теперь разливается соловьем Рынска.
При этом, по словам скандально известной журналистки, Долецкая умолчала в книге о многих неприятных подробностях собственной биографии, которые Божена подает как доказанные факты.
«Она украла у мужа-американца хату и незаконно продала ее (первая судимость), насмерть задавила человека (вторая судимость), другой ее муж-дипломат застрелился. Будь я такой как Долецкая — сама бы застрелилась. Никогда вот не хотела завтракать с Карлом Лагерфельдом после е…и под кустом в Африке с мужем-самоубийцей», — уверяет она.
Отметим, что Алена Долецкая пока никак не отреагировала на выпад Рынской.
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