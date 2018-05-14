Хочешь разочаровать девушку? 6 идеальных способов сделать это

Отношения с противоположным полом трудно сравнивать с охотой: ведь девушку, в отличие от зайца или косули, мало «поймать». Ее нужно еще и удержать.

Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Самое обидное в том, что, даже если ты подобрал правильные слова при знакомстве, успешно прошел конфетно-цветочный период и вроде бы во всем ее устраиваешь, это еще не гарантия вашего «долго и счастливо».

Что может пойти не так? На самом деле, что угодно. Playboy решил последовать примеру знаменитого детского писателя Бориса Заходера и придумал для тебя «вредные советы», которые помогут разрушить даже самые приятные отношения. Надеемся, что ты им не последуешь.

Будь мужиком!

Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

Как известно, женщины любят настоящих мужчин. Если верить стереотипам, эти персонажи — добытчики, надежные стены, герои без страха и упрека, а еще решатели всех возникающих проблем. Но таким быть сложно.

Проще примерить на себя другие привилегии мужика. Перестань контролировать свои физиологические «неприличные» процессы, не стесняйся в выражениях (брань — это круто), выпяти вперед свою полную свободу, на которую имеешь право как самец, и приправь все это разглагольствованиями на тему превосходства мужчин над женщинами. Отлично! Теперь у нее не останется никаких сомнений в твоей мужественности!

Покажи, как она дорога

Женщины любят внимание и заботу. А значит, для них важно, чтобы ты постоянно демонстрировал то, что она для тебя много значит. Как это сделать? Не разрешай ей никуда ходить развлекаться — даже на йогу, даже с подругами. Ведь там ее наверняка поджидает симпатичный тренер, который спит и видит, как ее соблазнить.

Кстати, чем она занимается на работе? Чтобы убедиться, что точно не служебным романом, звони ей почаще в течение дня, внезапно приходи в обеденный перерыв. А вечерами устраивай профилактические сцены ревности, чтобы возлюбленная убедилась в твои чувствах.

Сравни ее с другими

Как и мужчины, женщины боятся конкуренции. Помоги ей успокоиться на этот счет. Для этого не забывай периодически сравнивать ее со своими бывшими по разным ключевым параметрам.

Если она в чем-то им проигрывает, не забудь об этом сообщить. Пусть исправится. Вы вместе уже давно? Тогда проведи «тест-драйв» ее подруг и с гордостью сообщи своей любимой, что они оказались не такими интересными, как она.

Будь экономным

Цветы, подарки и романтичные походы в рестораны — это пережитки прошлого. Будь максимально экономным: женщинам такие нравятся. Так как твоя избранница уже получила главный подарок (тебя), то будет справедливо, если ваши совместные развлечения будет оплачивать именно она.

Если ты все-таки решишь побаловать ее, то постарайся выбрать самый выгодный вариант. И при вручении обязательно упомяни, как много тебе удалось на нем сэкономить.

Сделай ее лучше

Твоя девушка должна быть самой лучшей, и если пока она таковой не является, то это нужно срочно исправлять. Расскажи ей, какую одежду и прическу стоит носить, в каком месте стоит убрать лишние кило, а в каком добавить.

Такое внимание девушке обязательно польстит, особенно, если ты оформишь свои пожелания о том, что ей нужно в себе изменить, в виде списка. Чем больше в нем будет пунктов — тем лучше.

Дай ей почувствовать себя важной

Каждая женщина — прирожденная хозяйка. Будь великодушным — позволь ей реализовать свой природный потенциал. Попроси ее постирать твои носки/помыть посуду/побелить потолок. Вот увидишь: она с радостью тебе поможет!

Они все мечтают об особенной доверительной связи? Отлично! Не стесняйся рассказывать ей обо всех своих проблемах: рабочих, финансовых и связанных со здоровьем. Позволь ей стать твоей спасительницей. Попроси у нее денег в долг — это обязательно выведет ваши отношения на новый уровень!