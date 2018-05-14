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Надежда Михалкова с нежностью обратилась к старшей сестре в день ее рождения
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Надежда Михалкова с нежностью обратилась к старшей сестре в день ее рождения 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не так давно день рождения отпраздновал сын Анны Михалковой Андрей. Ему исполнилось 18 лет. А сегодня в их семье снова праздник. Анна отмечает 44-летие. С этим событием ее поспешила поздравить младшая сестра Надежда. Она опубликовала архивное семейное фото, на котором они позируют вдвоем в молодости. «Ань, вот так — щека к щеке! Одно желание — как можно дольше! Я люблю тебя! Я волнуюсь за тебя! Я радуюсь (это конечно сложнее) за тебя! Мне много что тебе есть сказать, но это не здесь, ведь мы говорим каждый день по 100 раз и все равно так и не можем договорить! Я люблю тебя, моя крошка», — написала актриса.
Поклонники восхитились нежным посланием Надежды и красотой сестер. «Когда сестры так близки…это дорогого стоит!», «Здорово, что вы сумели сохранить между собой такие теплые чувства», «Прекрасные дочери прекрасных родителей», «Красавицы! Анне много хороших дней, желаю!», «Хороши сестрички», — прокомментировали пост артистки подписчики. Напомним, что Анна и Надежда родились в семье режиссера Никиты Михалкова. Они стали актрисами.
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В прошлом году младшая из сестер развелась со своим мужем Резо Гигинеишвили и теперь одна воспитывает двоих детей. Анна поддержала родственницу в сложный период и теперь они много времени проводят вместе. У именинницы тоже есть дети. Она воспитывает двух сыновей: Андрея и Сергея, а также дочь Лидию.
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