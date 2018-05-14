Когда нет времени: 15 идей для весеннего отдыха

Наконец-то можно сказать, что холодные времена отступили, сезон борьбы с аллергией подходит к концу и пришло время для новых интересов и занятий в свободное время. Уверена, что как у любого миллениала, у тебя таких моментов не очень много, так что даже отдых стоит планировать грамотно. Я собрала несколько интересных занятий, которые стоит сделать летом, чтобы почувствовать себя отдохнувшей.

Если у тебя есть час 1. Большая часть работы сделана и можно устроить обед подлиннее? Выбирай кофейню на открытом воздухе, чтобы немного насладиться нежаркой погодой и понаблюдать за людьми вокруг. Кто знает, может быть, это натолкнет тебя на новую идею, или же ты сможешь познакомиться с полезным человеком, который тоже отлепился от своего смартфона на несколько минут. 2. Посади небольшое растение, хоть в обычный горшок на подоконнике, хоть в саду во дворе. Даже если обычно с садоводством у тебя не складывалось, сейчас достаточно много солнца, которое позволит твоим посадкам набраться сил. 3. После того, как проходила в ботинках столько времени, настал период для обуви с открытым носком, но для этого твоим ногам нужно пройти несколько приятных процедур. Сделай массаж для своих стоп, попробуй отшелушивающие маски и не забудь про педикюр. 4. Отправляйся по делам на велосипеде. Если у тебя нет собственного — бери напрокат или одолжи у друга на пару дней. Если скучно идти на обычную тренировку — замени ее простой поездкой на работу не в душном общественном транспорте. 5. Выйди прочитать пару глав в сквер неподалеку — я даже составила для тебя небольшой список книг для парка, которые поднимут тебе настроение. Кроме того, что ты проведешь время в хорошей обстановке, тебе не помешает пережить несколько ярких положительных эмоций. 6. Исследуй город — отправляйся в новое место пешком, выходи из транспорта на пару остановок раньше или сделай лишний круг перед тем, как зайти на работу.

Если у тебя есть день

7. Живешь недалеко от реки или моря? Даже если еще загорать рано, ты все равно можешь понежиться на солнышке, сидя на набережной или просто прогуливаясь вдоль воды. 8. Запланируй обед со своими друзьями у кого-то дома, чтобы съесть необычное блюдо и сделать что-то своими руками. 9. Потрать целый день на то, чтобы посетить цветочные магазины и овощные рынки. Запланируй полезное меню на неделю, добавив в него больше свежих овощей и фруктов, а также запасись орехами — важными источниками полезных элементов. 10. Давно хотела изменить цвет своей комнаты? Проведи день, выбирая подходящие краски или обои. Если живешь на съемной квартире, можешь озадачиться поиском новых штор или даже сменой обивки любимого дивана — для обновления интерьера понадобится не так много, как кажется. 11. Твой шкаф тоже должен пережить обновление — разбирай вещи и, выбрав те, которые не собираешься больше носить, — отдавай их на переработку через специальные сервисы.

Если у тебя есть ночь

12. Найди концерт, который пройдет прямо сейчас неподалеку от тебя, даже если ты не знаешь эту группу или стэнд-ап комика. Возможно, ты откроешь для себя новый любимый жанр музыки, который станет отличным обновлением для твоего летнего плэйлиста. 13. Договорись о ночной прогулке с друзьями — это отличный способ избежать толпы, а также вспомнить, как красиво может выглядеть город ночью. Идеальным будет также забраться на смотровую площадку или просто на последний этаж небоскреба. 14. Закажи номер в отеле со спа-услугами — для этого даже не обязательно ехать в другой город. Побалуй себя большой горячей ванной, закажи обслуживание в номер, воспользуйся услугами массажиста. Проведи вечер и ночь, как хочется именно тебе, без общения с домочадцами и обсуждений бытовых проблем. 15. Запланируй тематическую вечеринку, на которую каждый приглашенный гость должен принести определенный предмет. Заранее продумай несколько игр, озаботься необычными украшениями и не забудь позвать людей из разных компаний, чтобы получить больше эмоций.