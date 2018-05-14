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Ее муж погиб из-за пьяного водителя. Спросив, как она с этим справилась, я получила душераздирающий ответ!
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Ее муж погиб из-за пьяного водителя. Спросив, как она с этим справилась, я получила душераздирающий ответ! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Муж Кэрол погиб в результате несчастного случая в прошлом году. Джим ехал с работы домой, а ему навстречу летел пьяный водитель-подросток. Мужчина скончался мгновенно.
По иронии судьбы, это был 50-ый день рождения Кэрол. И у Джима в кармане лежали 2 билета на Гавайи. Он хотел сделать жене сюрприз, но…
Год спустя я решилась спросить у Кэрол, как ей удалось пережить это. Глаза подруги наполнились слезами. Я поняла, что не стоило поднимать эту тему, но она взяла меня за руку и сказала:
— Все в порядке. Сейчас я расскажу тебе кое-что. В день, когда я вышла замуж за Джима, я пообещала ему, что он ни дня не выйдет из дому утром, не услышав, что я его люблю. И он в ответ поклялся мне в том же. Это была наша забавная игра, в которую стало труднее играть с появлением детей. Но мы все равно каждый день начинали с этих слов. Иногда оставляли друг другу записки…
С этим связано так много воспоминаний! В день аварии Джим оставил мне поздравительную открытку на кухне и пошел к машине. Я услышала, как завелся двигатель. «О, нет, ты так просто от меня не сбежишь», — подумала я и выбежала на улицу. Я постучала в окно автомобиля.
— Сегодня мне исполняется 50 лет, господин Джим Гаррет, и я, Кэрол Гаррет, хочу поставить рекорд, в очередной раз сказав тебе, что Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!
Именно благодаря этому я выжила. Я знала, что последними словами, которые я сказал Джиму, были: «Я люблю тебя!».
Цените своих близких.
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