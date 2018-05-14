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Он узнал, что его девушка ему изменяет. Его ответ ее просто поразил.
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Он узнал, что его девушка ему изменяет. Его ответ ее просто поразил. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Солдат морской пехоты находился на службе. Однажды ему пришло письмо от его девушки:
Дорогой Рикки, я не могу дальше продолжать наши отношения, слишком большое расстояние. Я хочу тебе признаться, что я тебе два раза изменяла с другими парнями.
Извини меня. Пожалуйста, верни мне все фотографии, которые я тебе отравляла.
С любовью,
Бекки.
Прочитав это письмо, Рикки не находил себе места. Он попросил своих товарищей дать ему фотографии своих жен, девушек и сестер. Рикки собрал 57 фотографий красивых девушек и написал:
Дорогая Бекки, я, к сожалению, не помню, как ты выглядишь. Пожалуйста, выбери свою фотографию, а остальные пришли мне.
Карельские вести: последние новости
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