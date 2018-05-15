Ляйсан Утяшева и Павел Воля нежно поздравили сына с днем рождения

Вчера, 14 мая, сыну известной гимнастки Ляйсан Утяшевой и шоумена Павла Воли исполнилось 5 лет. В этот же день родители устроили сыну веселый праздник, на который он смог пригласить своих друзей. Приятные хлопоты отвлекли родителей на весь день, а потому только вечером они зашли на свои страницы в соцсетях и поздравили Роберта с 5-летием публично. Ляйсан и Павел с нежностью обратились к мальчику, заметив, что он уже сам может прочитать пожелания от мамы с папой.

Дорогой сынок, наш самый лучший друг. Тебе сегодня 5 лет. Ты уже совсем взрослый. Ты даже уже можешь прочитать это поздравление. Но пока ты носишься со своими друзьями весь мокрый, так, что мы сменили уже 3 майки, мы с твоим папой отошли в сторонку и сделали эту фотографию тебе на память,

— написала Ляйсан Утяшева.

С теми же словам обратился к сыну и Павел Воля , изменив лишь фразу «мы с твоей мамой отошли в сторонку». Снимок же пара сделала на память о дне, когда Роберт еще маленький и беззаботный, а его родители держат цифру «5» и смотрят друг на друга.

Будь всегда таким же беззаботным, как сегодня, и пусть твои мама и папа также с любовью смотрят друг на друга. А мы так и будем! Ты у нас самый лучший. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе за эту пятилетку. Счастливое, беззаботное время, полное радости и смеха. И все благодаря тебе, наш мальчик! Спасибо. Будь здоров. Мама и папа,

Завершили поздравиление родители.

В разделе Instagram-Stories Ляйсан также показала пару фотографий с праздника их любимого сына.

Напомним, Павел Воля женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой с сентября 2016 года. В 2013 году у пары родился сын Роберт, а в 2015 году — дочка София.

Обычно звездные родители не показывают своих детей, однако некоторое время назад в разделе Instagram Stories Ляйсан все же показала лицо своего сына Роберта, но издалека и в солнечных очках.

Фото: Instagram / @liasanutiasheva