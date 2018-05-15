14 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына:
Алексей Чадов показал своего мальчика: «А ну-ка вези меня кучер домой». Беременная Анна Хилькевич сфотографировалась с дочкой: «У каждого своя развлекушка».
Анфиса Чехова рассказала о сыне: «Мой маленький философ! Что ни день, то новый повод для размышлений. Вчера: „А что если я умру и больше никогда вас с папой не увижу?“ Сегодня: „А что если мы переедем из нашей квартиры и никогда больше не будем здесь жить?“ и „А если я проснусь, а тебя нет? Тебе ведь не так уж и долго жить осталось!“ Даже и не знаю, что завтра в голову ему придет?»
Максим Матвеев совмещает приятные покупки и благотворительность:
Юля Савичева опубликовала фото с мамой: «Мам, я тебя люблю. Чаще звоните своим родителям. А лучше приезжайте в гости. Они у нас такие одни». А Сергей Лазарев показал забавное фото с сыном: «Папа/сын! Разница 32 года! И самое главное, что комбинезон тот же))) сохранился)) (мама сохранила)».
Ксения Собчак впала в детство. Надежда Михалкова показала старое фото с сестрой: «Ань, вот так— щека к щеке! Одно желание — как можно дольше! Я люблю тебя! Я волнуюсь за тебя! Я радуюсь (это конечно сложнее) за тебя! Мне много что тебе есть сказать, но это не здесь, ведь мы говорим каждый день по 100 раз и все равно так и не можем договорить! Я люблю тебя, моя крошка».
Максим Галкин продемонстрировал идиллию:
Сати Казанова показала, как снималась в кино:
Юлия Ковальчук раскритиковала свое фото в купальнике: «А в Москве тоже очень не плохо)! Можно и работать, и успевать принимать солнечные ванны! Вид сзади от моего @alexchumakoff PS. хотя я тут какая-то коротконожка получилась».
Анна Седокова заинтриговала подписчиков:
Дана Борисова спровоцировала слухи о второй беременности, показав фото в платье: «Берём или не берём?» Наталья Подольская тоже показала фото, на котором виден небольшой животик. Гвинет Пэлтроу показала старое полностью обнаженное фото, на котором она беременна.
Наталья Ионова заинтриговала подписчиков фотографией у нового авто: «Скоро вы сами все поймете… просто поднимите руки, у кого есть Пыжик».
Пресс-служба королевского дворца показала, как идет подготовка к свадьбе Принца Гарри и Меган Маркл:
Фото: instagram