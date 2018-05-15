«Я делаю бизнес»: Надия Черкасова о том, как быть успешной

«Очень важно иметь собственные критерии оценки успешности. Потому что, безусловно, мы все живем в обществе, и нам навязываются, иногда даже мы сами себе навязываем, какие-то внешние критерии успеха: это хорошо или плохо, это классно получается или не очень. Мне кажется, когда ты понимаешь и оцениваешь и свою жизнь, и свои дела, и свой бизнес, и свои отношения именно своими критериями успеха, это крайне важно».

«Я предлагаю действовать параллельно и думать перпендикулярно. Почему думать перпендикулярно? Потому что всегда можно найти какой-то нестандартный подход в решении вопроса, это тоже помогает».

«Самое простое и самое понятное — это начать с того, что ты умеешь».

«Бизнес требует дисциплины. А дальше, на самом деле, есть много удобных инструментов, которые позволяют фиксировать спорные моменты».

«Самое страшное, что может быть у стартапа, — это навсегда остаться стартапом. Здесь крайне важно уметь на себя трезво посмотреть и честно оценить, есть результат или нет».

«Я считаю, что надо иметь краткосрочный план, и, самое главное, просто не стоять на месте, двигаться вперед. Мой опыт показывает, что всегда возникают какие-то возможности, на них просто надо реагировать».

«Не ограничивайте себя, потому что все действительно возможно».