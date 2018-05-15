Тайна смерти Василия Шукшина

Василий Макарович Шукшин — актер, режиссер, сценарист и писатель. Последней его работой в кино стала роль солдата Лопахина в фильме «Они сражались за Родину». 2 октября 1974 года, за два дня до окончания съемок, проходивших в донской станице Клетской, Шукшина нашли мертвым в каюте теплохода «Дунай», на котором жила съемочная группа. Официальный диагноз — сердечная недостаточность. Однако еще до похорон многие были уверены, что Василия Макаровича убили.

Почему поползли слухи об убийстве Шукшина

Последним, с кем общался Василий Макарович, был его партнер по съемкам и лучший друг Георгий Бурков . Он же и обнаружил тело. По воспоминаниям Буркова, рукописи Шукшина были разбросаны по каюте, хотя иллюминатор был закрыт и сквозняка не должно было быть. Шукшин отличался аккуратностью и сам устроить такой беспорядок не мог. У всех, кто первым появился на месте трагедии сложилось впечатление, что среди бумаг писателя что-то искали.

Важная деталь — в каюте стоял резкий запах корицы. Именно так пахнет инфарктный газ, вызывающий спазмы сердца. Понятые свидетельствовали, что Шукшин лежал в скрученной позе, а возле него валялись бумаги. На фотографиях же криминалистов он лежит ровно, руки у сердца, а вокруг — порядок. [С-BLOCK]

В том, что Василия Макаровича убили, была уверена и его жена актриса Лариса Федосеева-Шукшина, которая утверждала, что за ее супругом еще в Москве следил странный человек невысокого роста. Замечала она его и на съемках фильма. Жена актера говорит, что этого человека знал режиссер Сергей Бондарчук , но он отказался назвать ей его имя.

Официальное заключение по поводу смерти Шукшина, которое сделал профессор-патологоанатом Автандилов, — сердечная недостаточность. Однако актер страдал язвой желудка, и по этой причине перед началом съемок даже лежал в московской больнице, где специалисты провели его полное обследование, в том числе сделали кардиограмму, которая не выявила у известного пациента никаких проблем с сердцем. Документ этот и сегодня хранится в семье Шукшиных.

Встреча в Волгограде

Оператора Анатолия Заболотцкого и Шукшина связывала дружба и совместные съемки фильмов «Калина красная» и «Печки-лавочки». Спустя несколько лет после смерти друга, Анатолий Дмитриевич оказался в Волгограде. Там он встретил человека, который представился Алексеем и сказал, что прочитал его книгу «Шукшин в кадре и за кадром». Он очень хотел поведать подробности эвакуации с теплохода «Дунай» тела Шукшина, поскольку в 1974-м входил в состав группы, занимавшейся этим делом.

Алексей рассказал, что прибыл на судно для транспортировки трупа 2 октября, но распоряжение о вывозе тела отложили. Шукшин должен был оставаться в каюте до приезда судмедэкспертов. Он лежал поперек кровати в одежде, но его переложили, сняли с него верхнюю одежду и сапоги. Руководил группой Алексея неизвестный мужчина — невысокого роста, широкоплечий и без шеи. Покидая каюту, он в грубой форме приказал навести в ней порядок и сложить все разбросанные бумаги.

Анатолий Заболотцкий вспоминал, что все это было сказано Алексеем скороговоркой, после чего он быстро скрылся в толпе. Если Шукшина и убили, то возможность провести такую операцию была только у КГБ или высокопоставленных чиновников из Москвы. Сторонниками версии убийства Шукшина помимо его супруги были друзья Георгий Бурков, Алексей Ванин, Анатолий Заболотцкий, режиссер Сергей Бондарчук, актер Панкратов-Черный.

За что могли убить Шукшина

В середине 1970-х годов в ЦК партии образовались две противоборствующие группировки — «западники» и «почвенники». Последний фильм Шукшина посмотрели более 62 миллионов человек, что сделало Василия Макаровича «народной звездой». Лента понравилась и тогдашнему Генсеку Леониду Брежневу

Новый статус и поддержка Бондарчука сделали возможным съемку фильма о Степане Разине , сценарий к которому был написан на основе романа Шукшина «Я пришел дать вам волю». В сентябре 1974 года Худсовет утвердил сценарий, а съемки были назначены на конец осени того же года. Решению комиссии не помешала даже литературная травля Шукшина, начатая, как считается, с подачи «западников», испугавшихся увеличения влияния Василия Макаровича на народ.

Как бы отреагировал советский человек на образ Степана Разина в исполнении Шукшина? Близкие к актеру люди уверены, что убили его именно из-за будущего фильма и тех идей, которые кинолента призвана была пропагандировать. Киногерой — борец с царизмом мог спровоцировать помимо интереса к национальной культуре и бунт народа, а сам Шукшин мог стать воплощением обновленного русского человека.