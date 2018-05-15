Почему иудеям запрещено есть черную икру

Пищевые ограничения есть во всех мировых религиях. Но ни в одной из религиозных систем эти ограничения не отличаются такой скрупулезной дотошностью и вниманием к мелочам, как в иудаизме. Все животные и птицы, согласно Торе и основанной на ней системе кашрута, делятся на кошерных — дозволенных еврею в пищу, и некошерных, то есть запрещенных. То же касается и различных водоплавающих тварей. Одних рыб еврею кушать можно, других — категорически нельзя. В чем же разница?

Понятие о кошерных и некошерных рыбах

В книге «Ваикра» (часть «Пятикнижия») относительно рыбы, пригодной в пищу, сказано так:

«9. Это ешьте из всего, что в воде: все, что имеет плавник и чешую в воде, в морях и в реках, тех ешьте. 10. А все, что не имеет плавника и чешуи в морях и в реках, из всех мелких существ водяных, из всякой живой души, что в воде, — гнусны они для вас. 11. И гнусны будут они для вас, от их мяса не ешьте и падали их гнушайтесь. 12. Все, что не имеет плавника и чешуи в воде, гнусно это для вас».

Рыбой в этом тексте именуются не только, собственно, рыбы, но и все прочие обитающие в воде животные. Кошерной же считается лишь та рыба, которая имеет чешую и плавники. По этой причине евреям нельзя есть сомов, угрей, осетров, акул, а также китов и дельфинов. Строго запрещены мидии, устрицы, креветки, ракообразные, кальмары и прочие морепродукты.

Кошерной или некошерной становится и икра рыбы: красная — разрешена евреям, черная — нет. Да и с чешуей тоже не все так просто. У некоторых рыб, например, у осетровых, чешуя сидит так прочно, что удалить ее можно, только разрезав кожу. Подобная рыба тоже считается некошерной. Карп — дозволенная кашрутом рыба, но выведенный в результате многовековой селекции голый карп таковым не является.

Чем же можно объяснить эти запреты?

Религиозное толкование

Большинство верующих евреев вопросами на тему «почему нельзя?» голову себе не забивают. Рыба без чешуи и гады морские некошерны, поскольку не вписываются в законы кашрута. Значит, нельзя, и точка.

Однако евреи — народ пытливый и предпочитающий до всего доходить своим умом. Поэтому существуют и другие объяснения.

Этическое объяснение

Многие богословы полагают, что Тора запрещает евреям есть всяких «гадов», поскольку это не подобает народу, предназначение которого — служить Творцу. Употребляя такую омерзительную пищу, человек оскверняется. Чешуя и плавники есть то, что отделяет рыбу от гадов. Если же рыба без чешуи (например, угорь), чем она от этих самых гадов отличается?

Имеется и еще одно истолкование, также основанное на представлениях об этике. Любые пищевые ограничения подразумевают необходимость самодисциплины. Еда, в конце концов, должна поддерживать организм, давать нам силы, а не служить исключительно для нашего удовольствия. Поедание же морских гадов, к которым относятся, как правило, редкие и дорогие породы рыб и разные морские деликатесы, является именно данью чревоугодию.

Физиологическое объяснение

Многие талмудисты видят в законах кашрута также заботу о здоровье человека, поскольку некошерные продукты обычно вредны для здоровья. Запрет смешивать молочную и мясную пищу базируется на том, что такая еда очень тяжело переваривается, что крайне неполезно для желудка. Морские гады зачастую ядовиты, и так далее.

Еще одно трактование табу на употребление морских гадов в пищу основано на словах Торы о «чистых и нечистых» животных. Чистые — и есть кошерные. Нечистые — наоборот. Свинья — грязное животное, питается нечистотами, и может стать источником инфекции. А что может быть грязнее разных водяных тварей, которые живут в придонной части водоема, в тине, и питаются падалью? Таковы ракообразные, моллюски. Да и рыбы, к примеру, сом, в этом смысле несильно от гадов отличаются.