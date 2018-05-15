Олеся Фаттахова: «Я пока единственный кормилец в семье»

У каждого свои причины, почему он выбирает искусство кино. У Олеси Фаттаховой этой причиной стала девичья влюбленность в известного актера. Чтобы познакомиться с ним на равных, она и решила попасть в мир кино.

— Ты с детства занималась музыкой, профессионально владеешь инструментами, но потом все же выбрала театральный. Говорят, всему причиной стала твоя тогдашняя влюбленность в актера Илью Носкова . Это действительно так? — Да, я училась в седьмом классе. И увидев прекрасного Илью Носкова в анонсе фильма «Азазель» по Борису Акунину на Первом канале, я влюбилась в эти глаза, в эти кудри и щеки. Мое девичье сердце было сражено невероятной красотой артиста. Лежа в кровати ночью, я придумывала план завоевания его сердца. Поняла, что если приеду к нему в Питер и буду стоять перед сценой с цветами, то это ничего не даст. Я буду одной из всех. А надо быть на равных. А для этого нужно, как минимум, стать знаменитой.

— А с Ильей в итоге познакомилась? — К слову сказать, познакомилась. Прошлым летом. Посмеялись, похохотали. Я спросила его, в курсе ли он, что на нем одна погибшая душа — это я? (Смеется.) У нас оказалось очень много общих знакомых. Ему обо мне, возможно, даже рассказывали. Ну а мне о нем рассказывали постоянно, потому что все знали.

— Как выбирала институт? — Еще учась в театральном классе в Калининграде, я хотела либо в Школу-студию МХАТ, либо во ВГИК. МХТ — потому что это красиво звучало в моей голове, а ВГИК — потому что это кино. Но так случилось, что во МХАТе меня убеждали, что я не поступлю (возможно, блефовали). (Смеется.) А в мастера, набиравшего во ВГИКе, я просто влюбилась! В Игоря Николаевича Ясуловича. Решение было однозначным — ВГИК. И снова я влюбилась, заметили? (Смеется.)

— Ты по жизни осторожна? — Наверное, да. Я все-таки иду более безопасным путем, хотя этот путь, скорее всего, длиннее и дольше. Что касается жизни после рождения дочери, тут вообще все однозначно — я практически перестала рисковать.

— Ты все же рисковая девушка: родила дочку Машу в конце обучения. Не было страшно за карьеру, которая еще не началась? — Да, на четвертом курсе, в сентябре. И мне было очень страшно. И вот тут, скорее всего, и был тот «пан или пропал». Я абсолютно точно понимала: несмотря на то, что эта беременность была не запланирована, аборт исключен. Я шучу, что у меня дочь made in China. Я забеременела в Китае. На съемках совместного фильма «Ой, цветет калина». Вернулась в Москву, сессия на носу, я понимаю, что беременна, паника, волосы дыбом. Я к мастеру на ковер: «Игорь Николаевич, дайте мне, пожалуйста, доучиться! Если я сейчас не закончу институт со своим курсом, я не закончу его никогда». Семейные ценности — Что сегодня что ставишь во главу угла — работу или семью? — Это каждый раз для меня тяжелый вопрос. Потому что я совершенно точно осознаю, что работа мне не принесет чашку воды в старости и ничто не заменит отношения с моей горячо любимой дочерью. И при всем при этом у меня дикий азарт в профессии. Мне хочется больше и лучше. И в этой ситуации я стараюсь балансировать, как акробат под куполом на канате. Вот и сейчас Маша далеко, в Москве, а я на съемках в Киеве уже второй год. Но при этом я всегда на связи, на выходные лечу домой к Марусе. Мы все стараемся обсудить, выяснить, обговорить. Она задает вопросы абсолютно прямые. Порой, вопросы взрослые, касающиеся конкретно отношений между мужчиной и женщиной. Те вопросы, на которые я уже вынуждена отвечать так же прямо, как она у меня спрашивает.

— А сколько ей лет? — Восемь! Она прошлым летом смотрела «Секс в большом городе» с бабушкой в Казахстане. (Смеется.) Я хваталась за голову, думала: «Господи, как бы дите уберечь, чтобы мозги были на месте. Скоро гормоны, скоро все это начнется. Не успеешь оглянуться».

— Какие таланты видишь у Маши? — Она у меня уже второй год учится в музыкальной школе — фортепиано и… барабаны. Захотела быть поющей барабанщицей. Но на вокал нам пока еще не хватает времени, нагрузка большая. Помимо этого, английский с репетитором и домашние развлечения в виде лепки и рисования.

— Слышал, что ты еще и гороскоп составила для Маши, это правда? — Да, я увлекаюсь астрологией. Но пока ничтожно мало в ней понимаю, поэтому зачастую обращаюсь к профессиональным людям. Вот и составила гороскоп моего ребенка, чтобы понять, на что делать упор. И астролог мне сказала, что из нее получится великолепный организатор — продюсер или режиссер. А еще она новатор! Придумывает всякие интересные штуки. Но я не настраиваю ее на какую-то определенную профессию. Что выберет, то и будет. Цифровая вера — Ты суеверная, ведь родилась 13 февраля? Это число играет какую-то роль в твоей жизни? — Я, конечно, обращаю внимание на цифры, но без фанатизма. Что касается суеверий, наверное, я перестала верить в них. Есть некоторые моменты, конечно, которые я стараюсь не делать, например, ключи на стол не класть, дома не свистеть. Если сценарий у меня падает, это вообще плохо, я на него сразу сажусь и уже с ним поднимаюсь. Но это все психология. Сценарий упал, значит, ты небрежно к нему отнесся. Это знак — будь внимательнее! Я больше верю не в приметы и суеверия, а в знаки, которые нас ведут, и в психосоматику. Стараюсь наблюдать прежде всего за своим телом. И если вижу какие-то проблемы, начинаю сразу копаться в психологических причинах. У меня может совершенно спокойно заклинить шею. Ни с того, ни с сего. И это продолжается до тех пор, пока я не разрешу внутренний вопрос. Только разрешила — тут же боли прошли, все расслабилось. Хотя до этого я могла два дня лежать.

— Как проводишь свой обычный день? — Утренняя тренировка в зале, английский по скайпу с учителем, затем вокал с педагогом, микрофоном и фортепиано. Дальше обязательное общение с семьей по вайберу или по скайпу. Вечером отбой. Стараюсь ложиться до двенадцати. Если я дома и с Машей, то часов в десять мы с ней отрубаемся. Меня многое радует — Как выбираешь роли? Уже можешь отказываться? — Я еще не могу себе такого позволить. Вот представь себе, у меня не было ни одной роли, от которой я отказалась бы. (Смеется.) Я пока единственный кормилец в семье. И вся финансовая ответственность лежит на мне. Поэтому я вынуждена работать постоянно, хотя эта нужда мне очень приятна. (Смеется.)

— Чему учишься на съемочной площадке? Например, ты научилась летать на самолете в сериале «Ночные ласточки»? — Нет, конечно! Это были муляжи на «зеленке», на нас дул ветродуй. Это всегда тяжело, потому что ты вынужден вытаскивать из себя то, чего не знаешь. Имитировать на примерах фильмов, которые смотрел. Мы никогда не воевали, никогда не летали на самолетах. И слава Богу, я этому безумно рада.

— Сама смотришь фильмы, в которых снималась? — Да, потому что стараюсь делать работу над ошибками. Это важно и нужно. Помимо просмотра готовой картины, отсматриваю плейбэк во время съемок и смонтированные сцены. Сняли дубль — подошла, посмотрела. Не понравилось, давайте еще разок снимем. Есть кино, от съемок которого остались не самые радостные воспоминания, тогда я могу позволить себе его не смотреть. Хотя слежу за судьбой фильма, и, по зрительским отзывам и рейтингам, оно все равно получается хорошим! И это меня тоже радует.

— В 2010 году ты снималась в Китае в фильме «Ой, цветет калина», теперь у тебя турецко-российский сериал «Султан моего сердца». Что общего и в чем разница? — Разница в организации и отношении. Турки вообще молодцы. Они безумно гостеприимные. Все делали для того, чтобы артистам было комфортно. А что касается съемок, у меня не очень большая нагрузка и нет сцен на турецком! Но сам сценарий был на русском, турецком и английском языках. Когда я снималась в Китае, сценарий был только на китайском! (Смеется.) Про Китай воспоминания уже смутные. Я училась на третьем курсе театрального. И была я, помню, поездкой обескуражена. Огромная разница менталитетов. И, честно говоря, по итогу я стала опасаться китайцев. С ними нужно держать ухо востро! Надеюсь, из-за моих слов никакого международного конфликта не произойдет. (Смеется.) А с турками я хотела бы продолжать работать дальше.

— О турках узнала что-то новое? Ты там бывала раньше? — Там я не была ни разу. И когда собиралась ехать, конечно же, сразу стала «гуглить» национальные особенности характера. Зная определенные вещи, можешь себя обезопасить от конфуза в общении или избежать неприятной и непоправимой ситуации! Например, если ты с турком договорился о чем-то, то нужно обсудить конкретную дату и время. Тогда все будет выполнено. Если вам скажут, что дело будет сделано на следующей неделе или, например, осенью/весной, то нет никаких гарантий, что это произойдет в принципе. Страна жаркая, люди медленнее, чем в России. Все расслабленные, никто никуда не спешит. И я сейчас не про туристическую зону. А еще в Турции не принято общаться на повышенных тонах. Это опасно. Народ горячий, любая вспышка может привести к большому пожару. Все вопросы, которые поднимаются с турком, должны быть высказаны в абсолютно дружелюбном тоне и форме. Если они обиделись, то обиделись навсегда, а я считаю, что все должно быть в любви, радости, согласии, юморе — и это касается всех сфер жизни и работы тоже!