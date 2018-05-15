Зачем вставать рано и как окончательно превратиться в жаворонка

Борьба с самим собой — одна из самых бессмысленных вещей, которую выдумало человечество. Зачем этот лишний дискомфорт, ведь в итоге либо ничего не получится, либо получится, но ты все равно потеряешь себя и испортишь настроение. Поэтому куда приятнее и полезнее принять себя и научиться пользоваться недостатками так, чтобы превратить их в плюсы. Однако есть два случая, когда меняться просто необходимо: когда ты смертельно ленивый и когда ты сова. Только два обязательных, все остальные — по желанию. Ну с первым все ясно, ведь чем ленивее человек, тем больше его работа напоминает подвиг, а за безделье платят только инстаграм-блогерам. А как же быть с совами? Зачем превращаться в этих наглых, дерзких, захвативших мир пернатых под названием «жаворонки», если твои биологические часы смещены, как у кутилы-дворянина XIX века? Затем, что мир к совам недружелюбен. Можно сколько угодно говорить о том, что всегда можно найти работу, которая полностью соответствует твоим взглядам и предпочтениям, но если утереть эти идеалистические сопли и взглянуть на мир трезво, то много ли таких, у кого это получилось? Очень немного. Увы, большинство работ начинаются в 9:00 и заканчиваются в 18:00, и либо ты ищешь работу мечты впроголодь, либо соглашаешься с хорошей работой, единственный минус которой — ранний подъем. Ты начнешь свой бизнес, но решать деловые вопросы все равно придется, в том числе и в первой половине дня. И все казематы презрения и насмешек, которые называются госучреждениями, тоже рано начинают и заканчивают свой рабочий день. Жаворонки более гибкие. Им гораздо проще оптимизировать свой рабочий процесс в условиях современного мира, где справки выдают с 11:00 до 14:00 (с учетом обеда), а прием заканчивается в 12:00. Совам приходится подстраиваться, и мы поможем тебе сделать это максимально безболезненно.

1. Могущество привычки

С чего начинается привычка? С выстраивания нейронных связей в мозге. Ты должен придерживаться привычки до тех пор, пока она не начнет придерживаться тебя. Можно долго дискутировать о том, сколько должно пройти времени, прежде чем навык закрепится. Однако мы пришли к выводу, что все сугубо индивидуально и зависит от таких факторов, как настрой, условия и т.д, и т.п. Кому-то хватит 20 дней, кому то не хватит и пары месяцев. Наверное, ты и сам лучше знаешь, сколько времени тебе нужно для привыкания. Отведи себе необходимое количество дней и в течение всего этого времени, даже когда это совсем ни к чему, просыпайся на час раньше, чем тебе нужно. Так уж и быть, на выходные можешь подняться в 7:00 — чего мучиться. Допустим, чтобы без приключений добраться вовремя на работу, тебе нужно проснуться в 7:00. Само собой, вставай в 6:00. Этого часа тебе вполне хватит, чтобы выругаться, проклясть все на свете, потупить и спокойно, в полусне, без суеты собраться на работу-кормилицу. Будет тяжко: ты будешь ненавидеть весь мир, а мысли о суициде будут казаться соблазнительными. Но зато потом ранний подъем станет обычным делом. К концу дня ты будешь чувствовать себя изможденным, уставшим, недоспавшим и научишься ложиться вовремя. А спать ты будешь на час дольше. Прости, забыли сказать: по истечении отведенного срока можно будет опять просыпаться в нормальное время.

2. Есть причина вставать рано

Очень трудно вставать рано, если у тебя нет цели и конкретного плана. Именно поэтому мы даем себе поваляться эти роковые «пять минуточек», которые превращаются в лишний час. А когда ты боишься что-то пропустить, то вскакиваешь с кровати как ошпаренный. В будние дни — работа, это понятно. Но в выходные тоже желательно не лежать до обеда, иначе режим собьется, организм вспомнит, что так можно, и опять превратит ранний подъем в пытку. Назначай встречи, какие-то приятные мероприятия и события, чтобы не было повода лежать подольше. Если страх опоздать на работу перестал стимулировать, то соблазняй себя какими-то приятными вещами, которые можно сделать утром. Может быть, какой-то особенно вкусный завтрак или просмотр фильма, как делают некоторые люди. Кому-то покажется безумием, но люди специально просыпаются пораньше, чтобы посмотреть фильм. Потому что в другие часы они себе в подобной привилегии отказывают.

3. Устрани препятствия

Утром нужно экономить силы, а тех, что имеются, недостаточно. Чтобы не капризничать, максимально облегчи себе жизнь с вечера. Например, подготовь ингредиенты для завтрака, выложи их отдельно, чтобы не копаться в ящиках с утра. Вытащи кофемолку заранее: вроде бы мелочь, а все равно спасает. Протри кроссовки, подготовь одежду, погладь рубашку — это самое малое, чем ты можешь себе помочь. Если бы еще зубы можно было чистить заранее…

4. Хитрый трюк

Когда превращаешься в жаворонка, то самое главное — не сорваться. Сделать это можно двумя способами: позволить себе полежать еще несколько минут или просто послать все к черту и остаться совой. Держать себя в узде помогает один простой трюк: лежа в постели, досчитай до 5, а потом резко, чуть ли не одним прыжком, встань с кровати. Ты одновременно даешь своему мозгу (и телу) немного полежать, но он спросонья не осознает, что это всего лишь секунды. Поэтому нужно резко встать, пока он не заподозрил подвох.

5. Досыпай

Многие почему-то думают, что достаточно поспать два часа и проснуться пораньше, чтобы стать жаворонком. Так вот: все это ложь, гнусь, вранье и провокация. Никогда ты так не станешь жаворонком, и уж тем более здоровым человеком. Из-за недостатка сна у тебя будет хронический недосып, накопится усталость. Может быть, ты привыкнешь к недостатку сна, но жизнь твоя превратится в ад. Понятно, что в первый день тебе, по привычке, будет сложно лечь пораньше и, скорее всего, поспишь ты немного. Поэтому дай себе поваляться лишние 15-30 минут. И правило, озвученное в первом пункте (вставать на час раньше), лучше не пробовать, иначе вырубишься прямо посреди дороги. Главное — не спать вечером или днем и дотерпеть до отбоя. Максимум, что можно себе позволить — вздремнуть минут 15, не более того. А чтобы засыпалось легче, постарайся не делать физических упражнений минимум за четыре часа до сна, плотно обедать, а на завтрак и ужин съедать поменьше. И не забудь отложить смартфон и выключить компьютер по меньшей мере за час до сна.

6. Награда с утра

Придумай себе какое-нибудь вознаграждение, которое будет доступно лишь по утрам. Все что угодно, кроме алкоголя и усыпляющих движений. Тут уж сам решай, исходя из того, что для тебя приятно и как к этому отнесутся домочадцы и соседи по комнате.

7. Главная мера

Если хочешь вставать в несусветную рань, то для этого придется вести борьбу с собственной ДНК. Лучше всего человеку спится, когда его организм знает, что по плану настал период сна. Поэтому жаворонком можно стать только в том случае, если рано ложиться и рано вставать каждый день, без исключений. Поэтому сохраняй верность режиму, и тебе воздастся. Чтобы увеличить шансы на победу в этой войне, не забудь про самую простую и в то же время решающую меру: утром в спальне должно быть светло, а ночью — темно. Свет безумно важен. Он серьезнее всего влияет на наши внутренние часы. Естественного света вполне достаточно для пробуждения. Но зимой, когда солнце спит дольше простых работяг, придется обзавестись источником света, дающим освещенность в 20 000 люкс, и включать его на 15 минут по утрам.